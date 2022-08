wash+dry by Kleen-Tex – Fußmatten – schön und funktionell zugleich

Fußmatten werden längst nicht mehr als reine Schmutzfänger gesehen, sondern sind mittlerweile ein funktionales Einrichtungs- und Gestaltungselement, sowie ein stilvolles Accessoire im Wohnraum.

© Kleen-Tex Industries GmbH

Neben den gestalterischen Komponenten wie dem Aufgreifen von Trendthemen, dem Angebot an Sonderformen oder pfiffigen saisonalen Motiven beeindrucken wash+dry Matten auch mit Ihren Hard-Facts. Die wash+dry Qualität steht für Hygiene und Design – die Matten sind bei bis zu 60 Grad waschbar und trockner- und fußbodenheizungsgeeignet. Ihr Mattenflor besteht aus 100% hochwertigem Nylon und der Rücken aus 100% Nitrilgummi. Dadurch sind die Matten PVC frei und rutschfest. Sie überzeugen durch ihre hohe Schmutzaufnahme und sind dennoch so flach, dass sie unter fast jede Tür passen. Die Fußmatten werden ausschließlich in der EU produziert und sind mit dem Oeko-Tex Standard 100, das für schadstofffreie und gesundheitlich unbedenkliche Textilien steht, und dem INSPECTED QUALITY Zertifikat ausgezeichnet. Auf alle Matten gibt es 5 Jahre Herstellergarantie.

Weitere Informationen findest Du hier: www.studiosixtyseven.eu

© Kleen-Tex Industries GmbH

Teilnahmeschluss ist der 22.09.2022

Gewinn: 1 x wash+dry Fußmatte Cascara black Ø 115 cm im Wert von ca. 215 €

Anbieter: Kleen-Tex Industries GmbH

Jetzt mitmachen!