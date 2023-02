Der Tag der Liebenden naht – und was käme da wohl gelegener als ein kuscheliges, wärmendes Kissen von Stoov® ? Mach mit bei der Verlosung und gewinne das ideale Geschenk für Deine:n Liebste:n.

Deinen geliebten Menschen zum Valentinstag mit einer Überraschung beglücken, die garantiert mit offenen Armen empfangen wird? – Kein Problem mit den Wärmekissen Ploov von Stoov®.

Nicht nur in der kalten Jahreszeit, sondern immer, wenn gewünscht, werden die kuscheligen Wärmespender zum Inbegriff wohliger Behaglichkeit. Einfach die kabellos nutzbaren Kissen aufladen und in den Wohlfühlmodus übergehen: Die Wärmeprodukte arbeiten mit effizienter Ferninfrarot-Wärmetechnologie. Dadurch gelangt die Wärme direkt zum Menschen. Die Kissen sind nämlich so konzipiert, dass die Wärme direkt vom Körper aufgenommen werden kann und nicht verloren geht – so wie die wahre Liebe am Valentinstag.

Um Deinen Liebsten kuschelige Wärme zu schenken, verlost Stoov® ein Set, bestehend aus zwei Ploov Wärmekissen (45x45) in Wollig Braun und Wollig Schwarz im Wert von 200 €.

Mehr zu Stoov® findest Du unter: https://de.stoov.com/

Angaben zum Gewinnspiel

Teilnahmeschluss ist der 12.03.2023.

Gewinn: 1x Wärmekissen Set von Stoov®

Anbieter: Stoov®

Jetzt mitmachen!