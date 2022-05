Die Sonne kitzelt in der Nase, die Beine baumeln aus der Hängematte und es duftet nach Sonnenmilch. Bye Bye Prosecco! Welcome frische Früchtchen! Wir genießen den Sommer mit fruchtigen Bieren ohne Alkohol

Jetzt ist die Zeit für alles, was richtig Spaß macht! Wir genießen den Sommer mit guter Laune und haben Lust auf Genuss, Erfrischung und Natürlichkeit. Für jede Menge spritzige Erfrischung sorgt das Warsteiner Grapefruit Alkoholfrei 0,0%. Der Mix besteht je zur Hälfte aus alkoholfreiem Bier und Grapefruitlimonade. Die Kombination aus fruchtigen Grapefruitnoten, mild-herbem Aroma und 0,0% Alkohol schmeckt einfach nach Urlaub, Mini-Abenteuern und Sommerglück. Und das alles 100% natürlich ohne Farb- und Konservierungsstoffe.

Gute Stimmung am Badesee und keine Lust auf Limo? Das Warsteiner Radler Alkoholfrei 0,0% überzeugt mit seinem angenehm frischen und zitronigen Geschmack alle, die mal was anderes als immer nur Limo trinken wollen. Farb- und Konservierungsstoffe haben in dem natürlichen Mix auch nichts verloren. Stattdessen sorgt der Saft von sonnengereiften Zitronen für erfrischend-spritzige Momente und gute Stimmung. Gewinne einen hochwertigen Getränkekühler für erfrischend-spritzige Momente. www.warsteiner.de

