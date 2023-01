von Carolin Gelb Zu jeder Jahreszeit stehen sie pünktlich auf der Matte: Neue oder auch alte Trends, die dazu auserkoren wurden, uns durch das Jahr (oder auch nur eine Saison) zu begleiten. Manche von ihnen können uns aber sowas von gestohlen bleiben. Die kommen niemals in die Tüte!

Trends können eine große Hilfe sein, wenn es darum geht, sich zeitgemäß und modisch zu kleiden oder auch mal was Neues auszuprobieren. Aber sie wechseln ständig und vieles, was in unseren Köpfen zum Glück schon abgehakt war, taucht plötzlich wieder auf Laufstegen und in den Läden auf. Und vieles davon ist einfach nur schlimm. Nein, einfach nein!

Fashion-Trends, die wir hassen. Und das bleibt auch so

1. Tief geschnittene Jeans

Ach du Scheiße! Erst waren es die 90er-Jahre, die weite Hosen und klobige Sneaker wieder auf der Bildfläche erscheinen ließen und jetzt das: Jeans mit tief sitzendem Bund waren DAS Ding in den 2000er Jahren und erinnern an Britney und Christina Aguilera alias Xtina. Je tiefer die Jeans, desto besser. Dazu gibt's natürlich noch ein cropped Top, damit so viel Haut wie möglich gezeigt wird, egal ob das Blasenentzündung schreit oder nicht. Aber mal ehrlich: Welcher Frau ohne Modelmaße soll das denn stehen? Zu allem Übel sind es die genau diese Models, die diesen grausigen Trend wieder mitbringen. Bella Hadid, Kendall Jenner und Hailey Bieber präsentieren ihren flachen Bauch in Low-Waist-Jeans und Röcken und sehen darin natürlich fabelhaft aus. Wir sind aber keine Models und würden gerne eine Petition unterschreiben, die diesen Trend ein für allemal ins Jenseits befördert.

2. Lammfellstiefel

Da scheiden sich die Geister. In den 2010er-Jahren erlebten die Dinger einen regelrechten Hype und der Look der australischen Marke "Ugg" wurde von billigeren Retailern abgekupfert. Erinnert ihr euch noch an das furchtbare Bild, wenn diese Boots völlig ausgelatscht wären und in der Hacke nachgaben, uff!

Wir dachten ernsthaft, dieser Trend wäre Geschichte. Bis jetzt, denn leider passen die süßen Stiefelchen perfekt zum Stil der Skandinavier:innen und werden gerade auf den sozialen Medien wieder groß. Eigentlich können sie ja sogar ganz cool sein, aber nicht zu dem Preis der Herstellung. Sie werden aus Schaf- oder Lammfell hergestellt und es ist bekannt, dass die Tiere dafür grob behandelt werden. Klar, wenn's danach geht, dürften wir auch nie wieder Leder tragen. Aber die Schuhe sind einfach nicht geil genug, als dass wir uns für eine Trendsaison mit diesen Bedingungen anfreunden könnten. Also: Lammfell-Boots werden jetzt nur noch boykottiert.

3. Y2K

Wenn ihr dachtet, Low-Rise-Jeans seien schon schlimm, dann haltet euch jetzt bitte fest. Es geht noch übler! Die 2000er feiern gerade ihr großes Comeback und bringen alles wieder an die Oberfläche, was glücklicherweise jahrelang verborgen war. Kleider über Hosen, Micro-Sonnenbrillen mit farbigen Gläsern und Boleros (würg!).

Miniröcke und Spagettitops mit Schmetterlingen erinnern an alte Zeiten und lassen uns vielleicht auch ein bisschen nostalgisch werden. Aber alte Zeiten dürfen gerne alte Zeiten bleiben! Damals haben wir den ganzen Schnick-Schnack vielleicht mitgemacht und fanden es irgendwie auch schon scheiße, heute darf uns das alles liebend gerne gestohlen bleiben. Wir hassen es!