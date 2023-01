von Carolin Gelb In der Mode und der Liebe ist alles erlaubt, oder? Wir tragen was wir wollen, wie wir es wollen. Und doch gibt's immer wieder Kleinigkeiten, die selbst das Lieblingsoutfit ruinieren können. Dabei sind diese Stylingfehler so einfach zu vermeiden.

Da passt man einmal nicht auf und schon hat sich in ein totaler Fail in unser Outfit geschlichen. Und die kleinsten Kleinigkeiten machen im Gesamteindruck oft den größten Unterschied. Wir verraten euch die fünf unnötigsten Fehler und wie ihr sie vermeidet.

Fünf Styling-Fehler und wie ihr sie vermeidet

1. Die Unterwäsche ist sichtbar

Dass wir einen hautfarbenen BH unterm weißen T-Shirt tragen, ist ja irgendwie klar. Aber nicht nur das Durchscheinen von farbiger Unterwäsche kann ein Outfit ruinieren, BH -Träger, die herausgucken und die Unterhose, die sich an der Hose abzeichnen, sind einfach nur nervig. Aber ehrlicherweise tragen wir bequeme Baumwoll-Höschen doch am liebsten, oder? Können wir auch, solange wir darauf achten, was wir darüber tragen. Unter der engen Jeans macht sich Unterwäsche ohne Nähte einfach besser und wir müssen keine Angst haben, dass sich die Spitze an der Hose absetzt. Das Gleiche gilt für BHs. T-Shirt-Modelle ohne Spitze und Verzierungen gehen immer, vor allem unter engen Oberteilen. Unter dicken Pullis und transparenten Blusen können wir aber immer zum auffälligen Spitzen-BH greifen. Und bitte: Achtet auf verdrehte BH-Träger unter Tops und T-Shirts! Passiert schneller als uns lieb ist und sieht richtig doof aus.

2. Die richtige Größe

Wir sind auch nicht die größten Fans von Kleidergrößen, manchmal haben sie aber schon ihre Daseinsberechtigung – vor allem wenn es um die Passform geht. Lasst uns also aufhören, uns in eine zu kleine Jeans rein zu quetschen, nur weil die Größe gut klingt oder viel zu große Klamotten zu tragen, in denen wir untergehen. Wir wollen die Teile anziehen, die uns wirklich stehen und unserer Figur schmeicheln. Dann muss man zwar vielleicht mal drei Größen mit in die Umkleide nehmen, kann aber vergleichen und das Beste für sich mitnehmen.

3. Schlecht aufgerollte Ärmel

Gerade bei Hemden und Blusen sehen hochgekrempelte Ärmel total lässig aus und lockern das Outfit auf. Wenn sie aber schlecht aufgerollt sind, ziehen sie die Blicke sofort auf sich und machen den Look unruhig. Lieber ein paar Minuten mehr Zeit nehmen, die Ärmel runterrollen und sorgfältig wieder hochkrempeln. Im besten Fall bleiben sie den ganzen Tag ordentlich und wir müssen keinen Gedanken mehr daran verschwenden.

4. Knittrige Klamotten

Auch so eine Sache, die jedes noch so coole Outfit in den Schatten stellt: Falten und zerknitterte Klamotten. Und ehrlich, Grund dafür ist doch oft unsere eigene Schamperei. Leider gibt es nur eine Möglichkeit, diesem Fail aus dem Weg zu gehen. Bitte nicht die Ohren zu halten! Wir meinen bügeln, uff! Dauert immer viel zu lange, hat aber einen riesigen Effekt auf den ganzen Look. Da müssen wir wohl den Haushaltsmuffel mal wegsperren

5. Schmutzige Schuhe

Der einfachste und am schnellsten behobene Fehler, und trotzdem passiert er uns am laufenden Band. Es gibt fast nichts Schlimmeres als ein Paar weiße Sneaker, die nicht mehr weiß sind oder Boots , die eine halbe Wiese an der Sohle kleben haben. Sneaker lassen sich mit einem feuchten Tuch schnell abwischen, Imprägnierspray sorgt dafür, dass unsere Lederboots länger schön bleiben. Kleiner Aufwand, riesige Wirkung!