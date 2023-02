Bloß nicht bieder!: Stylisch im Alter – so geht's laut Modeexpertin

von Carolin Gelb Findet ihr euch eigentlich in der Modewelt zurecht? Wir sind manchmal ganz schön überfordert und wissen oft gar nicht, wo wir anfangen sollen und was uns eigentlich wirklich steht. Und das wird mit steigendem Alter nicht einfacher. Jetzt schaffen wir Abhilfe! BRIGITTE-Modeexpertin Ilka liefert jede Menge Tipps und Tricks.

Es ist und bleibt der wichtigste Grundsatz: Mode kennt keine Regeln – und das lieben wir daran! Vor allem, wenn wir nicht mehr in den 20ern sind und allen Trends nacheifern, aber trotzdem cool aussehen wollen, können Expertentipps mehr als hilfreich sein. Also, legen wir los!

Diese Teile gehen immer

BARBARA: Verrätst du uns ein Must-have, das jede:r 45+ im Schrank haben sollte?

Ilka: Ganz klar – einen farbigen Hosenanzug mit weitem Bein und Oversize-Schnitt. Bloggerinnen wie Grece Ghanem und Mette Sørrig Andersen zeigen, wie stylisch Farben und extravagante Schnitte sein können. Ich finde auch gut sitzende Blusen wichtig. Hierbei sollte aber jede:r für sich selbst entscheiden, welcher Schnitt und welches Design zu einem passen. Schließlich ist es wichtig, seinem eigenen Stil immer treu bleiben. Je wohler man sich in den eigenen Klamotten fühlt, umso besser sieht man aus!

Welche Accessoires gehen immer und welche machen alt?

Kleine Perlenketten sind zwar bei Männern gerade der letzte Schrei, bei Frauen jenseits der 45 können die kurzen Ketten schnell bieder wirken. Lieber auf größere Ketten oder Ketten-Layering setzen. Ein Accessoire, das völlig unterschätzt ist, ist die Statement-Brille. Warum nicht das Praktische mit dem Schönen verbinden? Große, eckige, runde oder farbenfrohe Modelle, wie sie Iris Apple trägt, geben selbst farblosen Looks das gewisse Extra.

In welche Teile lohnt es sich zu investieren?

Bei Basics gilt immer: investiere in Qualität und Fit. Das heißt, Teile, die wir mehrere Jahre tragen wollen, müssen ordentlich verarbeitet sein und gut sitzen. Damit unterscheiden sie sich zu Trendteilen, die meistens eine kürzere Halbwertszeit haben. Mit einem guten Paar Stiefel, einem stylischen Trenchcoat und einem Kaschmirpullover macht man sicherlich nichts falsch. Wer in Designertaschen investieren möchte, sollte darauf achten, dass die Tasche nicht zu ausgefallen ist, meistens sieht man sich an diesen Modellen schnell satt.

Es muss zu mir passen

Wenn man mit neuen Trends mitgehen will, worauf sollte man im Alter achten?

An Beispielen wie Rihanna, die während ihrer Schwangerschaft sämtliche Normen für Umstandsmode durchbrochen hat, sieht man, dass man sich nicht an Do's und Dont's in Bezug auf Mode halten sollte. Gefällt dir ein Trend, probier' ihn aus. Jedoch sollte man sich dabei immer fragen: Fühle ich mich damit wohl? Steht mir der Trend? Macht dieser Trend mich glücklich? Wir sind alt genug, um auch mal einen Trend auszulassen, sollte er uns nicht gefallen.

Wie finde ich eigentlich raus, was mir steht?

Hier gibt es verschiedene Kategorien zu beachten. Zum Einen sollte man schauen, ob der Schnitt der Körperform schmeichelt, sprich die eigenen Highlights hervorhebt. Zum Beispiel Personen mit kurzen Beinen profitieren von High-Waist-Hosen, weil sie das Bein strecken. Personen mit großer Oberweite von einem V-Ausschnitt. Dann sollte man darauf achten, dass die Farbe zum Typ passt. Welche Farbe lässt einen strahlen und welche macht eher blass? Last but not least sollte man Klamotten tragen, in denen man sich wohlfühlt. Ein selbstbewusstes Auftreten sollte nie unterschätzt werden.

Welche Kombinationen lassen uns im schlimmsten Fall bieder aussehen?

Grau zu Grau muss gekonnt sein. Vor allem Hosenanzüge in Grau sehen schnell nach Büro aus und nicht nach persönlichem Ausdruck. Knielange, gerade geschnittene Röcke, die nicht eng anliegend sind, können ebenfalls schnell bieder wirken, da hilft auch kein interessantes Oberteil. Schluppenblusen zu Röcken wirken auch eher altmodisch, diese lieber zu weiten Flarehosen tragen.

Ein absolutes No-Go für Mode ab 40?

Gibt es nicht!

Gibt es Outfits und Kombinationen, mit denen wir nie was falsch machen können?

Wer es schlicht und klassisch mag, macht mit einer dunklen Jeans und einem gestreiften Breton-Pullover sowie einem weißen Paar Sneaker nie etwas falsch. Wer es etwas eleganter mag, ist mit langen Mille-Fleur-Kleidern gut beraten. Ein moderner, weit geschnittener Hosenanzug steht ebenfalls so ziemlich allen.