Da passt absolut alles rein!: Trendtaschen für mehr Wumms im Alltag

von Carolin Gelb Sie ist immer dabei: die Handtasche. Manchmal zugemüllt, manchmal sorgfältig gepflegt, manchmal viel zu klein, manchmal einfach nur, um schön auszusehen. Leider greifen viele von uns aber doch nur zum praktischen Stoffbeutel im Alltag. Schluss damit! Es gibt nämlich so coole Taschen, die auch im Alltag gehen.

Wir werden überschüttet mit stylischen IT-Bags der großen Modelabels. Die sehen alle geil aus, sind aber oft unpraktisch und was können wir eigentlich mit kleinen Taschen im Alltag anfangen? Das Geheimnis: gute Vorbereitung und Planung, wann wir welche Tasche benutzen. Hier kommen Trendtaschen, die im Alltag passen und ihm sogar extra Wumms geben.

1. Groß, größer, lieben wir

Laptop, Ersatzschuhe, Kosmetiktasche und jede Menge Snacks: Wenn wir unseren halben Hausstand im Alltag mit uns rumschleppen, braucht es eine große Tasche, das ist klar. Ab jetzt aber bitte in stylisch! Also, weg mit dem Jutebeutel, her mit dem XXL-Shopper. Der sieht nämlich hochwertiger aus und so, als hätten wir uns beim Aussuchen und Anpassen ans Outfit viele Gedanken gemacht. Robust und zeitlos sind natürlich Shopper aus Leder, aber für mehr Krawall im Alltag darf's auch ein ausgefalleneres Modell in Knallfarbe oder mit Muster sein. Mit der Tasche im Schlepptau geht sogar der spontane Abstecher in den Supermarkt.

2. Wir hau'n in den Sack

'Ne Nummer kleiner, aber nicht weniger praktisch. Hobo-Tasche nennt sich das gute Stück und ist knautschig und sackförmig. Eine Schultertasche, die zu jedem Look passt, aber durch ihre Form nie langweilig aussieht. Wenn wir viel Platz brauchen, ist sie groß genug und wenn nicht, fällt sie einfach in sich zusammen und macht trotzdem richtig was her. Einfach alles rein schmeißen und ab geht's.

3. Hat jemand den Mond angeheult?

Wenn wir unsere Taschen endlich mal aufgeräumt haben, bleibt vom Inhalt gar nicht mehr so viel übrig. Was für ein perfekter Zeitpunkt, um zu einem kleinen, aber ganz feinen Modell zu greifen. Halfmoon-Bags wurden auf den Laufstegen hoch und runtergetragen und sind schon jetzt die Trendtaschen für 2023. Mit diesem Trend gehen wir liebend gerne mit, denn wenn sie es nicht schafft, einem Look mehr Wumms zu geben, wissen wir auch nicht weiter!

Die Tasche ist genau das, was ihr Name vorgibt. Die Form erinnert an einen Halbmond und macht sie schon dadurch zum Hingucker. Trotzdem gibt es die Trendtasche in den verschiedensten Ausführungen. Groß, klein, aufgerüscht, einfarbig oder mit Muster. Ein schlichtes Outfit und dann die Tasche dazu – was soll da noch schief gehen?

4. Wenn's wichtig ist

Manchmal sollten wir unnötige Dinge einfach zu Hause lassen und nur das mitnehmen, was wichtig ist. Also: kleinere Tasche, aber passend zum Anlass. Und jetzt, wo es wieder mehr ins Büro geht, darf's ne schicke Tasche mit Office-Vibes sein. Die passt nämlich nicht nur zu Kundenterminen oder Meetings, auch in der Bar für anschließende Afterwork-Drinks ist sie ein gerne gesehener Gast. Am coolsten sehen die kastigen Modelle mit klaren Linien übrigens zu legeren Outfits aus, oder geht auf's Ganze und kombiniert sie zum schicken Office-Look.

5. Klein aber oho!

Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Bauchtaschen denkt? Ihr Touristen- und Pfadfinderimage gehört jetzt der Vergangenheit an, denn die praktischen Dinger haben ein Upgrade bekommen.

Schon klar, viel passt da nicht rein, aber manchmal reichen Schlüssel, Handy und das Portemonnaie doch aus, oder? Zum Beispiel wenn ihr nur zum Kaffee verabredet seid, da braucht's nun wirklich nicht den halben Hausstand. Wir sind Fan von der praktischen Umhängetasche, aber nur in schön!