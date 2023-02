von Carolin Gelb Die perfekte Jeans, ein schwarzer Blazer und die weiße Bluse – kennen wir, haben wir. Next, please! Hier kommen drei Modeteile, die überraschend gut zu allem passen und jetzt in eure Kleiderschränke gehören!

Schwarze Hose, ein weißes Shirt und Blazer dazu; schon ist ein Outfit geboren, das leider auch schnell langweilig wirken kann. Dabei gibt es so viele coolere Basics, die unser Mode-Game revolutionieren könnten. Bühne frei!

Drei Styles, die überraschend schlicht sein können

1. Ringelshirts und Pullis

Klar, mit weißen oder einfarbigen Basics macht ihr nie was falsch. Wie wäre es mal mit einem Schritt aus der Komfortzone? Geht auch ganz leicht, versprochen! Das Ringelshirt ist nicht nur bei den Französinnen total beliebt. Die verpacken es in Outfits, die basic schreien, aber nie langweilig wirken.

Warum also nicht einfach mal das weiße Baumwollshirt durch ein gestreiftes mit gerüschtem Saum austauschen? Wer es warm haben will, greift zum gestreiften Pullover, vielleicht sogar mit Reißverschluss-Detail. Immer noch schlicht, bringt aber einen kleinen Twist mit sich. War doch gar nicht so schwer!

2. Steppmäntel

Klassische Mäntel und Trenchcoats sind gut, aber irgendwie haben wir auch genug von dem, was irgendwie jeder trägt. Deshalb legen wir eine Schippe drauf. Steppmäntel stehen nämlich nicht nur ganz oben auf der Trendliste, das Muster wertet auch die üblichen Schnitte auf.

Ein Trenchcoat in Steppmuster? Basic aber genial! Und hält sogar Wind und Wetter ab. Dabei ist es völlig egal, was ihr drunter tragt. Outfit an, den Steppcoat drüber und los geht die wilde Fahrt!

3. Boots mit hohem Schaft

Wir lieben, lieben, lieben weiße Sneaker und tragen sie ständig. Manchmal gehen die uns aber ganz schön auf'n Sack. Also her mit einem neuen Schuh, der trotzdem zu allem passt. Boots mit höherem Schaft lassen sich auch zu allem stylen, was ihr im Kleiderschrank habt und wir müssen uns das Gähnen nicht verkneifen (juhu!).

Egal ob in klassischen Dr. Martens (wer liebt und hat sie nicht), oder in welchen mit noch höherem Schaft – solche Modelle lassen sich genau so einfach zu Jeans, Röcken und Kleidern kombinieren, wie der schlichte Sneaker.

4. Hosen, die keine Jeans sind

Klar, jeder braucht 'ne gut sitzende Jeans im Kleiderschrank. Aber sie immer zu tragen, kann ganz schön öde werden. Was ist denn mal mit einer Bundfalten-Hose oder einem ausgestellten Bein? Nehmen wir sofort!

Egal ob Schwarz, Dunkelblau oder Beige – auch zu Stoffhosen lassen sich alle anderen Basics im Kleiderschrank kombinieren. So eine Hose in Kombi mit einer weißen Bluse – ja, ja, ja! Durch die andere Hose kriegt das Outfit 'ne ordentliche Portion Mode-Raffinesse. Cool und basic, ganz ohne Schon-tausend-mal-gesehen-Faktor!