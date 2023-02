von Carolin Gelb Wer von uns kennt's nicht? In den Tiefen unseres Kleiderschranks liegen so einige Shopping-Leichen, die wir entweder noch nie angezogen haben, oder nicht mehr anziehen. Trotzdem fällt es oft schwer, sich von ihnen zu trennen.

Dann kommt hier der imaginäre Tritt in den Hintern und wir räumen mal gemeinsam den Kleiderschrank aus. Und diese Teile fliegen ein für alle mal raus und ziehen nie, nie, nie wieder ein.

Die klassischen Impulskäufe

Es war ein toller Shopping-Tag und da habt ihr dieses eine Teil mitgenommen. Es war im Sale, sah in der Umkleide ganz gut aus, aber jetzt passt es irgendwie gar nicht mehr zu euch und gefällt euch auch null. Kennen wir, ist uns auch schon passiert! Regel Nummer 1: Keine Impulskäufe! Dann passiert nämlich genau das. Das Teil liegt im Schrank und ihr habt es, wenn überhaupt, nur eine Handvoll Male getragen. Egal ob es einer oder mehrere Impulskäufe waren, die ihr nicht mehr leiden könnt – sie fliegen raus! Fragt Freundinnen, ob sie etwas davon haben wollen, spendet die Stücke oder verkauft sie auf Vinted und Co. Damit macht ihr anderen eine Freude und erleichtert euren Kleiderschrank!

Zu kleine Modeteile

Entweder sind sie mit der Zeit zu klein geworden oder haben nie gepasst. Wer hat schon mal von der "Motivationshose" gehört, die uns dazu bringen soll, abzunehmen? Wer hat sie schon mal gekauft? Schuldig! Aber mal ehrlich: Diese Teile machen uns weder glücklich noch schaffen sie es, uns zu motivieren. Alles, was sie tun, ist schlicht und ergreifend, sie passen nicht. Und sie müssen auch nicht passend gemacht werden! Kauft euch Teile, die passen und scheißt auf die Konfektionsgrößen! Die sind sowieso in jedem Laden unterschiedlich. Und versprochen: Ihr werdet einen Unterschied merken. Wenn ihr euch wohlfühlt, sieht man euch das an und ihr strahlt es aus. Zu kleine Klamotten kommen nicht mehr in die Tüte!

Raus mit Altem, rein mit Neuem

Manchmal darf man sich auch belohnen, gerade wenn man schon einiges aussortiert hat. Aber bevor ihr jetzt einfach so wieder in die Läden rennt, haben wir eine bessere Idee! Es gibt bestimmt viele Teile in eurem Schrank, die ihr ständig tragt, oder? Und genau so sehen die auch aus. Das weiße T-Shirt war definitiv schon mal weißer und die Jeans hat ihre besten Tage auch schon gelebt. Gerade bei Basic-Teilen lohnt es, sie alle paar Monate auszutauschen. Aber nur dann, wenn ihr euch von den alten Teilen trennen könnt. Also: totgetragene Teile raus, neue Basics herein.

Das heißt übrigens nicht, dass wir ständig aussortieren sollten. Aber manchmal geht einem ja einfach alles im Kleiderschrank auf den Geist oder deprimiert sogar. Besonders jene Teile, die einfach nur herumliegen. Die finden sicher eine bessere Verwendung!