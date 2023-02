von Carolin Gelb Ob und wie die Trends von den Laufstegen in Paris, New York und Mailand jemals in unseren Alltag passen sollen?! Das fragen wir uns auch manchmal und zeigen euch, bei welchen Teilen ihr erleichtert aufatmen und euch auf den nächsten Einkaufsbummel freuen könnt – die ziehen nämlich sofort bei uns ein.

Sieht alles auf den Laufstegen, an Models und in Magazinen absolut fancy aus, da sind aber auch Stylisten und Make-up-Artisten am Werk, die wir zu Hause nicht haben. Wie kriegen wir es also hin, aktuelle Trend-Looks alltäglich zu kombinieren und bei welchen lohnt es sich überhaupt, in den Laden zu rennen oder dem Online-Shopping-Wahn zu verfallen. Wir verraten's euch!

Schwarz macht glücklich

Juhu! Ein Trend, den wir nicht nur mitmachen, sondern am liebsten nur noch und zu jeder Tages- und Nachtzeit tragen wollen. Nicht nur wir, sondern auch die großen Modelabels wie Versace und Dries van Noten sind wieder auf den Geschmack gekommen und zeigten haufenweise schwarze Looks auf ihren Shows. Hätten wir denen auch sagen können, Schwarz geht einfach immer, Jackpot!

1+1 = fertiges Outfit

Schon im letzten Jahr überall gesehen und für gut befunden: Sets aus Oberteil und Unterteil sehen aus, als hätten wir uns viele Gedanken gemacht, dabei haben wir einfach nur irgendwas angezogen. Also ganz nach unserem Faulenzer-Geschmack. Ob Anzughose und Blazer, oder Rock und Pullover – was schnell geht und cool aussieht, ist sofort gekauft!

Grün, Grün, Grün

Gestern war es noch das "Hot Pink", heute sollen wir also alle den grünen Teilen hinterherrennen? Glück gehabt, denn Grün steht nicht nur jedem und bringt jede Menge Strahlkraft mit, sondern macht uns auch irgendwie glücklich. Alles klaro, steht auf der Shoppingliste.

Funkelnde Aussichten

Für den Alltag – ernsthaft? Die Antwort lautet ja! Pailletten sind in diesem Jahr nicht nur den Feiertagen überlassen, sondern werden jetzt auch in Outfits für jeden Tag integriert. Du hast noch einen Paillettenrock von Silvester im Schrank? Mega, denn den kannst du mit einem kuscheligen Pullover kombinieren und einen tragbaren Look draus machen. Eine Bluse mit Pailletten oder Glitzer in Kombination zur lässigen Jeans à la Valentino? Wie stylisch soll's denn noch werden?! Wem das zu viel ist, dem raten wir auf funkelnde Accessoires zu setzen. Denn um diesen Trend kommen wir wirklich nicht herum.

Back to the Roots

So wild es auf den Laufstegen und in Modezeitschriften auch manchmal zugeht, so ruhig kann es auch mal werden. Nach den ganzen Farbexplosionen und barbiehaften Outfits des letzten Jahres, darf es endlich wieder bodenständiger werden. Teile, die nicht nur eine Saison angesagt sind, sondern immer wieder aus dem Schrank gekramt werden dürfen, stehen jetzt ganz oben auf unserer Trendliste. Kate Moss lief für Bottega Veneta in einer schlichten Kombi aus Baggy Jeans und Karohemd über den Laufsteg. Ganz nach unserem Geschmack!

© Estrop / Getty Images