Was zur Hölle?!

Was zur Hölle?! Gedanken, die jede Frau hat, wenn sie Jeans kauft

Wäre das hier ein Comic, würde über dem Kopf unserer Autorin eine Gedankenblase gefüllt mit Totenköpfen, Blitzen, Ausrufezeichen und einem fetten "Grrr" stehen. Wir haben mal für euch übersetzt. Von Hannah Fiebig

1. Verdammt, das Loch zwischen den Beinen der alten Jeans lässt sich nicht ein drittes Mal flicken. Eine Neue muss her.

2. Okay, Augen zu und durch. Ich schaff das schon – diesmal auch ganz ohne Weinen.

3. Die sieht doch ganz passabel aus. Gut, bei den Rissen könnte ich mal wieder den ein oder anderen Spruch von Oma gedrückt bekommen, aber naja.

4. Was war noch mal meine Größe? "W30 L28", oder andersrum? Oder "W32 L29". Arrggh!! Ich raste aus. Ich nehm einfach alle beide mit.

5. Wo ist die nächste Umkleidekabine? Schnell, schnell. Das supergrelle Licht hebt wieder mal alle Makel hervor. Prima! Wollt ihr euren Kunden überhaupt was verkaufen?

6. Hey, ist die Delle da neu? Seh ich so etwa von hinten aus? Meine Güte! Reiß dich zusammen, verdammt noch mal. Diese Umkleidekabine ist ein Witz.

7. Rechtes Bein, linkes Bein. So weit, so gut. Und hepp über die Knie. Hätte ich das mit der fetten Pizza am Mittag nicht einfach lassen können?

8. Wow, ich bekomm das Ding nicht mal über meine Oberschenkel. Vielleicht mit Schwung. Kacke, kacke, kacke ... war das ein Riss?

9. W30, also? Vielleicht als ich 12 war. Ich will einfach nur in meine Jogginghose.

10. Okay, Klappe die Zweite. Drei, zwei, eins. Sanft ausatmen ... und hoch mit dem Mistteil.

11. Wird der Knopf zugehen? Bitte, lieber Gott. YES! War gar nicht so schli...

12. Hey, was sollen die Falten da am Schritt und warum sieht mein Hintern so platt aus. Wer bitteschön soll diese Jeans ausfüllen? Jennifer Lopez? Kim Kardashian? Ach menno!

13. Die haben doch definitiv die Schnitte geändert. Machen die das extra? Heutzutage hat man ja keinen Überblick mehr, da fällt alles anders aus. Was soll's, wenigstens geht sie zu.

14. Man muss halt auch mal seine Ansprüche runterschrauben. Schöner Stil, passender Umfang am Bauch, passender Umfang an den Oberschenkeln. Man kann nicht alles haben. Du musst dich entscheiden, meine Liebe.

15. Und was kostet der Spaß? 150 Tacken?! Was zur Hölle! Okay, jetzt fang ich wirklich an zu weinen.