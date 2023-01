von Carolin Gelb Fällt es dir auch oft schwer, modemäßig deine Komfortzone zu verlassen? Kennen wir nur zu gut und ziehen uns immer öfter wieder in unser schlichtes Lieblingsoutfit zurück. Das wollen wir jetzt ändern und verraten dir drei Gründe, es farbtechnisch jetzt richtig krachen zu lassen.

Wir haben genug von langweiligen Outfits in gedeckten Tönen. Verstecken in Schwarz, Weiß und Beige war gestern und damit ist jetzt ein für alle Mal Schluss. Es gibt genug Gründe, um uns in Knallfarben zu schmeißen – machst du mit?

1. Mut für Neues

Hast du noch Neujahrsmotivation oder sind alle Vorsätze schon wieder über Board geschmissen? Wir haben einen ganz Einfachen für dich. Sei mutig und bring mehr Frische in deine Garderobe! Wie geht das besser als mit Farbeimern, die du dir über dem Kopf ausgießt? Natürlich nicht wortwörtlich gemeint. Aber ehrlich: Fang leicht an und ersetze deinen schwarzen Pullover zur Jeans durch einen bunten. Merkste was? Der Gesamteindruck in tausendmal frischer und aufregender.

2. Energieboost – aber sowas von!

Irgendwie komisch, aber funktioniert! Wenn du morgens noch so gar nicht aus dem Quark kommst und keine Ahnung hast, wo du die Energie hernehmen sollst – Farbe kann helfen! Ein All-over-Look in Farben gehört schon zur Königsdisziplin, sieht aber wirklich cool aus und versprüht gute Laune. Ist dir zu krass? Verstehen wir! Aber gib den eingestaubten Knallfarben in deinem Kleiderschrank doch mal die Chance, deinen Tag noch besser zu machen. Lässt du dich darauf ein, wirkst du es an deiner Ausstrahlung merken!

3. Farben sind schon ziemlich stylisch

Du bist mutig und hast Bock auf mehr Energie? Mega, da kommst du trendmäßig sogar genau zum richtigen Zeitpunkt. Letztes Jahr war es ein leuchtendes Pink, in diesem Jahr werden alle verrückt nach knalligen Grüntönen sein. Und da gehen wir natürlich mit, weil es so gut zu unserem Vorsatz passt. Aber nicht nur die beiden Trendfarben können wieder in deinen Kleiderschrank einziehen (falls sie nicht schon längst drin liegen), auch ein knalliges Rot oder Blau steht nahezu jedem. Wir lieben's, wenn es so einfach ist!