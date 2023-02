Modenschauer: Sind Federn jetzt wirklich stylisch?

Da mausert sich offenbar ein Trend: Zartes Gefieder schmückt aktuell die Kleider und Accessoires vieler Stars. Aber sind die Looks wirklich schon flügge? Unsere Mode-Expertinnen geben ihre Meinung ab.

Die Style-Jury

BARBARA SCHÖNEBERGER

Hat keine Angst vor großen Kleidern und sagt: Mode muss vor allem passen.

LEONIE HEILIG

Unsere Moderedakteurin liebt Trends, aber bitte mit Augenzwinkern.

Kreuzung aus Tiffy und Bibo

BARBARA SAGT: Trotz der gewagten Kombination liebe ich das Ensemble. Auf zu den Salzburger Festspielen!

LEONIE SAGT: Die couturehafte Jacke mit weiten Puffärmeln und sportlichem Bündchen ist wunderschön. Der rosa Federrock dazu: krass, aber ein echtes Modestatement.

Keiner Höhenflug

BARBARA SAGT: Für Zurückhaltende: Diese Manschetten holen alles raus aus dem guten alten, langweiligen schwarzen Hosenanzug.

LEONIE SAGT: Perfekt gelöst: Ein weißes Hemd zum schwarzen Anzug kann echt langweilig sein, aber die Federapplikation verleiht der Kombi die optimale Portion Glamour.

When I was just a little girl …

BARBARA SAGT: An Taschen und Schuhen kann man doch nie genug Federn haben – Doris Day meets Harry Styles. I like it.

LEONIE SAGT: Outfits mit Türkis brauchen einen coolen Bruch, sonst wird’s spießig: Mit Spitze, Ton-in-Ton-Bag und Schleifen-Pumps traut sich Olivia diesen nicht – schade!

