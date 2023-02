von Carolin Gelb Hand aufs Herz: So sehr wir Shopping auch lieben, so wenig nachhaltig ist es oft und der Geldbeutel fängt irgendwann auch an zu meckern. Zum Glück brauchen wir gar nicht immer neue Teile für ein cooles Outfit. Hier kommen drei Tricks, die unsere Kleidungsstücke nagelneu aussehen lassen.

Irgendwann ist man genervt von den Blusen oder Tops, die man ständig trägt. Aber genau diese Modeteile können wir mit kleinen Tricks in neue Kleidungsstücke verwandeln, die richtig was her machen. Na dann, lasst uns loslegen!

Tricks, die unseren Klamotten neues Leben geben

1. Von vorne nach hinten

Normalerweise Knöpfen wir Blusen vorne zu oder auf – bis jetzt. Als erstes drehen wir die Bluse um, sodass der eigentliche Rücken vorne ist und stecken einen Arm in den Ärmel. Dann drehen wir die Bluse einmal in sich und gehen mit dem anderen Arm auch hinein. Die Knöpfe werden nun am Rücken geschlossen. Als letzten Schritt versteckt ihr die Enden der Bluse in eurem Hosenbund. Wow, aus einer schlichten Bluse ist ein gerafftes Modell geworden, das ein toller Hingucker ist. PS: Blusen aus fließenden Stoffen, die nicht schnell knittern, eignen sich für diesen Trick am besten.

2. Auch Accessoires können was

Hier kommt ein Trick für alle, die ein schlichtes Outfit aufpimpen wollen, quasi ein Poncho zum Selbermachen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein großer Schal. Für den coolen Überwurf legt ihr beide Enden den Schals übereinander und knotet ein Gummi ins Ende der jeweiligen Seite. Zum Schluss dreht ihr den Schal, der nun kein Ende mehr hat auf links und schon könnt ihr ihn über euren Look anziehen. So einfach und so stylisch!

3. Kurzer Cardigan

Strickjacken und Cardigans passen zu fast jedem Outfit, können aber auch schnell langweilig aussehen. Dachten wir! Im ersten Schritt schlüpft ihr in den Cardigan so hinein, dass die geschlossene Seite nach vorne schaut. Am einfachsten funktioniert's mit einem Modell, das oversized geschnitten ist. Dann greift ihr euch den Saum und zieht den Cardigan über den Kopf. Tadaa, eine Strickjacke, die nicht nur langweilig herunterhängt, und durch die Knopfdetails an der "falschen" Stelle aufregend aussieht. Wer will's ausprobieren?

Na, hat euch jetzt auch die Lust gepackt, all diese Tricks mal auszuprobieren? Wer braucht schon neue Klamotten, wenn wir so leicht frischen Wind in unseren Kleiderschrank bringen können!