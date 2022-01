Mehr Sport... äh ja. Nehmen wir uns regelmäßig vor. Dabei bleibt es oft aber auch. Wofür unsere Motivation aber immer ausreicht: Trends hinterher jagen. In diesem Fall ganz sportlich dem angesagten Running Sneaker. von Linda Berger

Achja, der Januar ist fast rum und unsere guten Vorsätze, sofern wir überhaupt welche hatten, sind schon wieder vergessen. Mehr Sport? Puh, also ehrlich jetzt? Kein Bock, das warme Haus zu verlassen. Zumindest nicht dafür. Shopping Center haben da durchaus mehr Anziehungskraft als Fitnessstudios. Was beide allerdings gemeinsam haben: Running Sneaker. Auf dem Laufband brauchen wir sie, um sportlich zu sein, im Alltag um einfach nur sportlich auszusehen. Das können wir auf jeden Fall mit Abstand am besten.

Laufen wie auf Wolken

Wer schon mal Laufschuhe besessen hat, weiß: Man läuft auf ihnen wie auf Watte. Die dicke Sohle dämpft diverse Unebenheiten unter unseren Füßen und der Schuh stützt Knöchel sowie Fußgewölbe. Absoluter Komfort! Was gibt es besseres als Trends, die bequem sind?!

Und genau deshalb haben sie sich auch als perfekter Begleiter im Alltag erwiesen. Funktionssohlen, Reflektoren und Mesh-Details müssen Sneaker jetzt nämlich haben, um Modetrend zu sein. Dazu dürfen sie gern ein wenig chunky daherkommen.

Doch Running Sneaker zählen nicht nur deshalb zu den It-Pieces der kommenden Saison, sondern auch wegen ihrer Farbe. Absolut angesagt: die Pantone Farbe Very Peri oder auch ganz zartes Flieder. Überhaupt sind 2022 vor allem Pastelltöne angesagt. Das lässt die Styles frisch und frühlingshaft wirken. Damit pastellfarbene Turnschuhe auch richtig in Szene gesetzt werden, kombiniert man sie am besten zu cleanen Looks.

Allroundtalent

Unsere neue Sportlichkeit können wir grandioserweise fast mit allem kombinieren, was wir im Kleiderschrank finden. Je nach Jahreszeit vor allem mit Erdtönen oder hellen Nuancen, da unsere Lieblingsschuhe so besonders gut zur Geltung kommen. Im Winter zu Wide Leg Jeans oder Leggings, Strickkleid und dickem Daunenmantel, im Sommer zu luftiger Culotte, zur Shorts oder zum Rock. Im Grunde geht (fast) alles.

© Edward Berthelot / Getty Images

Für jede:n was dabei

Neben Sportfachgeschäften, bekommst du Running Sneaker natürlich auch online und da der Schuh aktuell so trendet, hat beispielsweise auch H&M ein günstiges Modell in petto, dass sich wirklich sehen lassen kann. Wer mehr Farbe will, schaut mal bei Amazon oder im Laufladen seines Vertrauens vorbei oder testet sein Glück, um ein Retro-Modell zum Beispiel von New Balance zu ergattern.