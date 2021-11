Nachtwäsche wird partytauglich

Der Pyjama aus leichtem Crêpe de Chine setzt sich aus einem rosafarbenen Hemd mit farblich abgestimmten Paspeln und Knöpfen aus Perlmutt zusammen. Zudem hat er eine verkürzte Hose mit den charakteristischen Federn an den Säumen. Diese sind abnehmbar, wenn wir zur Abwechslung mal einen schlichteren Look bevorzugen. Jetzt nur noch High Heels und eine kleine Clutch und fertig ist der Look vom Sofa für die Abendgarderobe. Pyjama mit Federn von Sleepers, kostet ca. 300 Euro.

Mehr