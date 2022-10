Unsere Nahrungsmittel sollen so wenig wie möglich mit giftigen Stoffen in Berührung gekommen sein. Wir versuchen, Schadstoffe aus Küche, Kinderzimmer, Kosmetik und Nahrungsmitteln fernzuhalten. Doch die vermeintlich schönste Sache der Welt ist leider zu großen Teilen weder körper- noch umweltfreundlich: Sextoys und Lingerie sind oft mit Weichmachern oder anderen Schadstoffen belastet. Zum Glück passiert hier was. Green Sex heißt die Bewegung und die wird immer größer geschrieben.

Green Sex? Was bedeutet das?

Nachhaltigkeit – vielen von uns ist es wichtig, gesund zu leben und Umwelt und Ressourcen zu schonen. Wir verzichten dafür auf Weichspüler, kaufen im Bioladen ein und nehmen statt des Autos lieber einmal mehr das Rad. Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr nur ein Trend, sondern fester Bestandteil unseres Alltags. Mit Green Sex wird jetzt auch die schönste Nebensache der Welt umweltfreundlich. Hierbei geht es darum, darauf zu achten, dass Unterwäsche, Sexspielzeuge und Co. nicht der Umwelt schaden, nachhaltig und fair produziert sind und vor allem auch für unsere Körper so ungiftig wie möglich.

Weniger Gift für unseren Körper

Sex und Dessous sind etwas sehr Intimes. Und gerade dort haben Giftstoffe bisher noch sehr viel Spielraum, obwohl sie uns wohl kaum näher sein könnten. Das Positive: Öko wird gerade ganz schön abgestaubt. Sextoys und Unterwäsche gibt es inzwischen in genauso sexy und nachhaltig, wie vormals in "giftig". Nur, weil wir auf Schadstoffe verzichten möchten, wollen wir schließlich nicht gleich auf Spaß im Bett verzichten. Toys, Kondome und vieles mehr gibt es sehr wohl auch in nachhaltig. Damit du dich selbst davon überzeugen kannst, haben wir hier einmal ein paar Brands und Produkte zusammengestellt: Von heißen Dessous, über tolle Toys und andere kleine Hilfsmittel, mit denen ihr es euch im Bett richtig gemütlich machen könnt. Also stöbert einmal durch unsere kleine Galerie und lasst euch inspirieren.