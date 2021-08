Ds Thema Sex ist für alle Generationen wichtig – jedoch denkt jede etwas anders über das Thema. Hier reden Mütter und Töchter ganz offen und ehrlich darüber.

Wenn wir an das Sexleben unserer Eltern denken, schiebt sich bei den meisten von uns erst mal ein gedanklicher Riegel davor. Mama und Papa....äh, beim Sex? Will ich mir das wirklich vorstellen? Für viele ist das ein Tabuthema, deshalb reden auch nur die wenigsten mit ihren Eltern offen über Sexualität. Obwohl die eigene Mutter sicher über mehr Erfahrung verfügt, tauschen wir uns dann doch lieber mit gleichaltrigen Freunden oder Freundinnen aus. Aber, warum eigentlich? Steht uns unsere Mama nicht am nächsten? Können wir ihr sonst nicht auch alles anvertrauen? Warum ist das Thema Sex so schambehaftet – und wird bei Frauen im mittleren Alter so oft ausgeblendet?

Das Sextoy-Unternehmen AMORELIE möchte ein bisschen Bewegung in dieses Thema bringen und hat im Rahmen ihrer Aktion "Let‘s start the Conversation" und dem Hashtag #pleasureIsAgeless einen berührenden Film produziert, in dem sich echte Mütter-Töchter-Duos ganz offen unterhalten: zum Beispiel über den Stellenwert von Sex im "Alter", wie das eigentlich früher im Vergleich zu heute funktionierte, wie Mutterschaft die Sexualität verändert und wie wichtig Selbstbefriedigung für die Generationen ist.

Ob jung oder alt – Sex macht immer Spaß!

Dass Sex keine Frage des Alters ist, das zeigt nicht nur dieser Film, sondern auch eine repräsentative AMORELIE-Umfrage. Das Ergebnis: Älteren Frauen ist Sex nicht nur genau so wichtig wie jüngeren, sie haben auch ebenso viel Spaß dabei. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht, oder? Und wer weiß, vielleicht fassen wir uns ja doch mal ein Herz und gehen mit unsere Mutter ins Gespräch. "Du Mama, wir war das eigentlich früher so bei dir ...und wie ist es heute?" Wir sind uns sicher: Wir würden jede Menge spannender Geschichten erzählt bekommen ...

Du willst dich mit anderen über die Themen Sex und Verhütung austauschen? Dann wirf doch mal einen Blick in unsere BRIGITTE-Community.