Sexreport 2022 Darauf stehen wir

Was treiben wir in unseren Betten am liebsten? Treiben wir es überhaupt am liebsten in unseren Betten? Und wenn ja, welche ist die beliebteste Stellung im letzten Jahr gewesen?

Nachdem auch 2021 von Corona geprägt war, kann man sich zumindest auch einmal auf die positiven Seiten von Home Office und Co fokussieren: Mehr Zeit für Sex und Masturbation zum Beispiel. Immerhin bestätigten 42 Prozent der Befragten, dass Sex sich positiv auf ihr Wohlbefinden auswirke.

27 Prozent der Befragten haben mehrmals in der Woche Sex, 87 Prozent lassen es dabei gern spontan angehen, statt lange zu planen, haben dann die meisten aber lieber Slow Sex , statt nur einen Quickie. Also von Langeweile und Routine kann hier keine Rede sein. Interessant auch: Sextoy-Besitzer:innen haben insgesamt mehr Sex als jene ohne Spielzeugschublade. Wo wir schon zu einem zweiten großen Punkt kommen: Achtsamkeit und Selbstliebe im Bett.

Mit Masturbation für sich selbst sorgen

Wie könnte man Selbstliebe besser praktizieren als mit Selbstbefriedigung? Dabei schenken wir uns nicht nur Zeit für uns selbst, wir tun auch etwas für unser Wohlbefinden, bauen Stress ab und unseren Serotoninspiegel auf. Neben den Händen kommen hier bei 31 Prozent der Befragten auch Sextoys zum Einsatz. Aber ob mit oder ohne: Sexual Wellness hilft auf jeden Fall dabei, sich zu entspannen. Kein Wunder, dass einer der großen Sex-Trends in diesem Jahr ist.

Lasst uns reden

Lange war Sex absolutes Tabuthema, über das wenn überhaupt nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wurde. Zum Glück tut sich da einiges. Austausch ist immer gut, nicht nur um Inspirationen zu sammeln, sondern auch um Probleme im Bett zu lösen. Egal, ob Reportagen, Serien, Pornos oder Gespräche mit Freund:innen: Sex wird glücklicherweise mehr und mehr enttabuisiert.

Quelle: AMORELIE Sexreport 2022