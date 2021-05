10 Ideen für einen Kurzurlaub in den 90ern

Flashback 10 Ideen für einen Kurzurlaub in den 90ern

Ja, kleine Retromomente haben wir alle mal. Zum Glück gibt es ja aber auch 2019 noch Möglichkeiten, ein bisschen 90er-Luft zu schnuppern. Von unserer ersten Idee hättet ihr sogar damals nur träumen können...

1. Mach Urlaub im Spice Girls Tourbus

Unmöglich? Ha, in den 90ern vielleicht. Mittlerweile kann man den Spice Girls Tourbus bei Airbnb mieten... kein Scherz!

Hier gehts zum Tourbus

2. Kram deine alten VHS-Kassetten raus

Komm schon, irgendwo ganz tief in den Umzugskartons hast du sie doch auch: Die VHS-Kassetten, auf denen du deine Lieblingsfilme aufgenommen hast. Den alten Schund kannst du dir auch auf Netflix reinziehen? Nicht doch! Du verpasst die 90er-Werbung... und die ist lustiger als jede Komödie! VHS-Player gibts bei Papa oder auf Ebay.

3. Lies "Zu geil für diese Welt" von Joachim Hentschel

Ein herrlich tiefer Griff in die kollektive Erinnerung... dabei unbedingt ein Mixtape hören.

4. Geht auf ein Scooter-Konzert

Wir haben uns sagen lassen, dass die Zeitmaschine längst erfunden wurde und die Fahrkarten in die 90er als Scooter-Eintrittskarten getarnt werden. Angeblich mutieren selbst Scooter-Hasser auf den Konzerten zu euphorischen 90er-Teenies.

5. Reise mal wieder per Interrail

Klar gibts die Europa-All-you-can-rail-Fahrkarten noch. Es gibt verschiedene Varianten von erschwinglich bis sauteuer. Das Schöne daran ist das Gefühl der Freiheit. Und in den 90ern haben wir nur von den Möglichkeiten geträumt, schon im Zug eine schicke Unterkunft vor Ort buchen zu können. Öko-Bilanz der Zeitreise: Sehr gut.

6. Lade dir die Snake-App runter

Was, das soll nicht gehen auf dem Iphone? Aber hundertprozentig geht das! Der Spaß heißt Snake ´97 und bringt dir sogar deine Retro-Nokia-Tastatur zurück.

7. Miete ein Auto aus den 90ern

Mal wieder Fenster hochkurbeln und so richtig mit Muckis statt Servolenkung um die Ecke brausen? Geht auch heute und zwar...(Achtung, ihr werdet euch gleich sehr alt fühlen9 ...mit einem "Oldtimer" aus den 90ern. Wir scherzen nicht. Leider.

Seht selbst

8. Macarena und Vengaboys beim Putzen hören

Machst du eh immer? Dann wollen wir nichts gesagt haben. Aber such doch zur Abwechslung mal ne alte Bravo Hits CD raus. Wie wäre es mit der Nummer 8? Die war herrlich... 1,2, Polizei.... 3, 4, Grenadier...

9. Vergiss kurz, wie toll Gin Tonic ist

Keine Frage, 90er-Drinks wie Erdbeerlimes oder Cola-Korn sind mega out. Aber sie schmecken nach früher. Also her mit dem Gesöff! Wir haben Nostalgie-Kummer.

10. Kauf dir ein Ed von Schleck

Nicht ,weil es geil war. War es nicht. Aber allein der Plopp, wenn es alle ist und du es zu weit rausschiebst, das ist ein Geräusch.... hach, fast wie der Herzschlag im Mutterleib.