Wer Kinder hat, die zur Schule oder in die Kita gehen, kennt sie sicher nur zu gut: Elternabende. Und wer schon länger dabei ist, kennt auch schon all die sich in Dauerschleife wiederholenden Fragen, Aussagen und Sätze, die an einem solchen Abend meist fallen. Einige haben wir hier einmal gesammelt? Na, schon mal gehört?





von Lena Selinger