Angeberwortschatz: 10 Begriffe, mit denen du jeden Klugscheißer übertrumpfst

1. inkongruent (nicht zueinander passend)

Du sagst: "Deine Argumente sind meines Erachtens inkongruent"

Du meinst: "Du redest kompletten Bullshit!"

2. sophistisch (spitzfindig)

Du sagst: "Aha. Eine sehr sophistische Interpretation"

Du meinst: "Kann man so sehen, wenn man so ein schlechter Mensch ist wie Du"

3. insinuieren (unterstellen)

Du sagst: "Ich verstehe nicht, was Du damit insinuieren willst."

Du meinst: "Raus mit der Sprache. Was kotzt Dich so an, Du Wicht?""

4. vitiös (bösartig, lasterhaft)

Du sagst: "Ich kenne Dich kaum, aber eine gewisse vitiöse Tendenz bestreitest Du sicher nicht..."

Du meinst: "A********"

5. Phallanx (geschlossene Front)

Du sagst: "Ich beende hiermit das Gespräch, da die Phallanx deiner perfiden Tiraden keine elaborierte Konversation permittiert."

Du meinst: "Dein Gemecker nervt. Bin weg."

6. Defätismus (Pessimistische Einstellung zur Lage)

Du sagst: "Ich bewundere deinen stoischen Defätismus"

Du meinst: "Deine immer schlechte Laune geht mir tierisch auf den Sack!"

7. divergieren (abweichen)

Du sagst: "Deine distinguierte Ausdrucksweise täuscht nicht über die Divergenz unserer Werte hinweg."

Du meinst: "Das kannst du noch so schön formulieren. Am Ende bleibst du einfach ein Vollidiot!"

8. Koprolalie (krankhafter Gebrauch vulgärer Ausdrücke)

Du sagst: "Genug der Koprolalie, lass uns doch sachlich werden!"

Du meinst: "Sprich mal wie ein Mensch, Mann!"

9. Coitophobie (Angst vor Geschlechtsverkehr)

Du sagst: "Die Wahl dieser Anmache ist nur durch Coitophobie erklärbar"

Du meinst: "So ein Vollhorst wie du kommt mir sicher nicht ins Bett!"

10. inkarniert (Fleisch geworden)

Du sagst: "Du bist die inkarnierte Präpotenz"

Du meinst: "Arroganter als du kann man nicht sein!"

Lust bekommen auf noch mehr Angeberwörter? Dann schaut mal in dieses lustige Buch von David Tripolina rein...