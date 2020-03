Die 10 lustigsten unübersetzbaren Wörter aus aller Welt

1. Akihi (hawaiianisch)

Sofort nach einer Wegbeschreibung das Gesagte schon wieder vergessen

2. Esprit de l´escalier (Französisch)

Schlagfertige Antwort, die einem dummerweise erst in den Sinn kommt, wenn man sich auf der Treppe in ein anderes Stockwerk befindet

3. Age-otori (japanisch)

Das Gefühl, dass man nach dem Friseurbesuch bekloppter aussieht als vorher

4. Gratrunka (schwedisch)

Selbstbefriedigung, wenn man schlecht drauf und weinerlich ist

5. morkiss (finnisch)

Moralischer Kater, also die Scham über die betrunkenen Eskapaden von letzter Nacht

6. litost (tschechisch)

Die armselige Verzweiflung, wenn uns jemand einfach nur durch seine Erfolge und sein Glück an all das erinnert, was in unserem Leben schiefgegangen ist

7. Desenrascanço (portugiesisch)

Menschen, die Aufgaben gerne vor sich herschieben, aber dann in letzter Minute doch noch eine gute Lösung aus dem Ärmel zaubern

8. abbiocco (italienisch)

Das Gefühl, viel zu viel gegessen zu haben und deshalb keinen Schritt mehr gehen zu können

9. sobremesa (spanisch)

sich mit Leuten unterhalten, mit denen man vorher gemeinsam gegessen hat

10. Tingo (pascuense / Osterinseln)

Nach und nach das Hab und Gut eines anderen übernehmen, indem man sich dauernd Sachen ausleiht und sie dann nicht mehr zurückgibt

Wir haben auch tolle Wörter

Um ein bisschen zu trösten: Es gibt auch Wörter, die wir haben und sonst keiner. Welche das sind?

1. Weltschmerz

Wenn einfach alles zum Heulen ist. ALLES!

2. Kummerspeck

Gibt es einen besseren Grund, sich ein paar Wampen anzufuttern, als Kummer? Es lebe das berühmte Eis gegen Herzschmerz.

3. Engelsgeduld

Das, was wir mit unseren Kindern haben müssen, sobald sie anfangen, sich alleine anzuziehen. Und zwar das, was sie wollen.

4. verschlimmbessern

Wenn die Korrektur das Gegenteil dessen bewirkt, was sie eigentlich bewirken sollte...

5. Gemütlichkeit

Ja, es gibt Cozyness und Hygge und so. Ist aber nicht das Gleiche wie Gemütlichkeit, weshalb sogar viele Ausländer unser Wort benutzen.

6. Schnapsidee

Das Känguru weiß bescheid...

7. Heimscheißer

Wie kann es ein so wichtiges Wort im Ausland nicht geben? :-)

8. Feierabend

Auch eines der Wörter, die man im Ausland benutzt...

9. Geborgenheit

Gibt es ein schöneres Wort als dieses?

10. Fremdscham

Vielleicht, weil wir den Wendler haben und die anderen nicht....