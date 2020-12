Geschenk or no Geschenk – Jedes Jahr die gleiche Frage!

Immer dieser Konsum an Weihnachten, Materialschlacht, völlig überzogen, was man mit dem Geld alles Sinnvolleres machen könnte! Dieses Jahr schenken wir uns nichts – ODER? von Sabine Hollstein

Jedes Jahr im Oktober heißt es bei uns: "Also dieses Jahr schenken wir uns nichts. Wir haben alles!". Eine Woche später: "Na gut, eine Kleinigkeit, aber wirklich nur was ganz Kleines". Mitte Oktober habe ich dann in aller Ruhe zwei Geschenke für meinen Ehemann mit viel Liebe und Geschmack gekauft: Eine neue Geldbörse und einen Bademantel, bevor der alte zu Staub zerfällt. Gut, ist zwar gegen die Abmachung, aber er kauft sich sowas ja nicht.

Im November sagt mein Mann: "Also ich kaufe nichts, ich habe keine Zeit und denk' an unsere Abmachung!". Jaja, wir sind doch schon groß. Ende November dann: "Also ich habe nur eine Kleinigkeit besorgt. Oder soll ich dir doch so einen Ring kaufen?". Wir haben gerade gemeinsam über die Pandoraschmuck-Werbung mit der Bratpfanne gelacht. Ich fasse es nicht...

Große plötzlich wieder ganz klein

Seit letzter Woche fehlt ein Ring in meiner Sammlung. Mein Mann ist am Wochenende hektisch unterwegs. Wir haben Mitte Dezember und er ist sichtlich ins Grübeln gekommen. Irgendwie süß... aber warten wir mal ab. Ich habe dann nämich auch schon irgendwelche Wolldecken bekommen oder so große (merkwürdige) Weihnachtswichtelmäuse. Aua!

An Weihnachten sind wir Großen ja manchmal trotzdem ganz klein... und witzigerweise hin und wieder trotz aller Abgeklärtheit vor Weihnachten emotional unausgeglichen. Soll ich nun was schenken oder nicht? Wie groß wäre die Enttäuschung, wenn er oder sie nichts zum Auspacken hat? Oder wenn er nicht das Richtige auspackt? Hilfe!

Nagut. Einmal noch. Aber nächstes Jahr dann – da schenken wir uns wirklich nichts!