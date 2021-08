Eine Psychologin rät Müttern dringend dazu, mit den besten Freundinnen wegzufahren und sich zu erholen – ohne Nachwuchs. Mit gutem Grund. von Viola Kaiser

Wir haben wir uns über diesen Rat einer US-Psychologin wirklich sehr gefreut. Nicht nur, weil sie uns in den Urlaub mit unseren Freundinnen schickt, sondern weil wir dabei nicht auch noch ein schlechtes Gewissen haben sollen. “Mutter zu sein, kann sehr stressig sein. Es ist finanziell stressig, es ist zeitlich stressig, einfach sehr viel zu erledigen in einer sehr kurzen Zeit. Ich denke, es ist wirklich wichtig für Mütter, dass sie mal durchatmen und sich erholen können", erklärte Dr. Nana Silton in einem Interview mit dem New Yorker TV-Sender Fox 5.

Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder

Das allerdings tun wir nicht nur für uns, sondern gerade für unsere Kinder – und die ganze Familie. Ja, genau, hier muss niemand ein schlechtes Gewissen haben oder sich schlecht fühlen, sondern ganz im Gegenteil. Tatsächlich ist Mutter zu sein ein Vollzeitjob mit ständigen Überstunden und extrem kurzen Pausen - wenn es überhaupt welche gibt. “Es ist sehr wichtig für Kinder zu sehen, dass es eine ideale Balance in der Familiensituation geben sollte", erklärt Psychologin Dr. Silton. Wie recht sie hat. Mal ganz abgesehen davon, dass glückliche und entspannte Mütter die besseren Mütter sind, lernen Töchter so auch, dass sie sich später Auszeiten nehmen sollten und Söhne, dass sie ihren Frauen diese Auszeiten vom Muttersein ermöglichen sollten. Schließlich sind sie nur zum Besten für die gesamte Familie.

Schon die nächste Momcation gebucht?

Für diese Form der "Therapie" gibt es im Englischen sogar einen Namen: "Momcation". Das ist eine Wortschöpfung aus den beiden Wörtern Mama ("Mom") und "Ferien" ("vacation"). Da bleibt eigentlich nur noch eine Frage: Schon die nächste Momcation mit den Freundinnen gebucht? Noch nicht. Dann mal los! Allein schon wegen der Kinder. Die Psychologin hat es schließlich empfohlen.