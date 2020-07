Sommer ohne Sommerurlaub – Für die meisten von uns fallen Reisen in andere Ländern dieses Jahr flach. ABER: Es gibt auch Orte direkt vor unserer Haustür, die allemal mit der weiten Welt mithalten können. von Linda Berger

Fernweh, ganz großes Fernweh plagt mich und ich weiß, damit bin ich definitiv nicht allein. Doch Wegfliegen ist für die meisten von uns gerade keine Option. Die langersehnte Reise nach New York, der Strandurlaub auf Mallorca oder das einsame Ferienhaus in Schweden: abgesagt. Also werden Zelte gekauft, Wohnmobile gemietet, Tagesausflüge geplant und dank #staycation der Urlaub eben in Deutschland gemacht. Und hier machen wir uns das Holiday-Feeling einfach selbst. Schließlich kann Deutschland durchaus mit Hawaii, Frankreich und Co mithalten. Man muss nur wissen, wo man seine Zelte aufschlagen, oder sein Wohnmobil abstellen sollte. Die Wohnmobil-Sharing App Yescapa hat da ein paar tolle Reisetipps parat, die ein bisschen das Fernweh mindern und bei Bedarf auch das passende Wohnmobil im Angebot haben.

Rocky Mountains vs. Sächsische Schweiz

© Nils Leonhardt/ Yescapa

Das Elbsandsteingebirge in der Sächsischen Schweiz erinnert mit seiner Felsformation an die weit entfernten Rocky Mountains in Nordamerika. Dieser in Deutschland einzige Felsennationalpark ist für Wanderer ein echtes Highlight.

Schweden vs. Mirow

© Miikka Luotio/ Yescapa

Am Mirower See in der Landstadt Mirow gibt es süße Bootshäuschen, die einem das Gefühl geben, direkt in Schweden zu sein. Der See ist Teil der Mecklenburger Seenplatte – ein wahres Paradies für Naturfreunde.

Norwegische Fjordlandschaft vs. Königssee

© Simon Migaj / Yescapa

Eingebettet zwischen steilen Berghängen sieht der Königssee der norwegischen Fjordlanschaft erschreckend ähnlich. Eine traumhafte Kulisse bietet dieser Ort im Berchtesgadener Land in jedem Fall – im wahrsten Sinne des Wortes.

Toskana vs. Mainschlaife

© Markus Spiske/ Yescapa

Die bekannte Weinregion in Unterfranken, die Mainschlaife, erinnert mit seinem charmanten Flair stark an die Toskana. Der Unterschied: Statt Chianti und Montepulciano werden hier etwa Riesling und Silvaner hergestellt.

Hawaii vs. Sankt Peter-Ording

© Andreas Kretschmer/ Yescapa

Das Wasser der Nordsee ist zwar nicht ganz so warm wie im Pazifik-Ozean, aber die Sonnenuntergänge sind in der Gemeinde in Schleswig-Holstein mindestens genauso schön anzusehen. Besonders Kite- und Windsurfer freuen sich hier außerdem über den Wind und die Wellen.

Griechische Inseln vs. Rügen

© Daniel von Appen/ Yescapa

Beeindruckende Kreidefelsen gibt es nicht nur in Griechenland zu sehen: Die Felsen am Kap Arkona im Norden von Rügen sind vielleicht nicht ganz so mediterran, aber trotzdem wunderschön.

Französische vs. deutsche Lavendelfelder

© Leonard Cotte/ Yescapa

Weite Lavendelfelder laden zum Träumen ein – nicht nur in Frankreich. Eine solche zauberhafte Landschaft ist auch im Norden Deutschlands zu finden: in der Lüneburger Heide. Die größte Heidefläche in ganz Europa lädt zu langen Sommer-Spaziergängen ein.