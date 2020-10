BARBARA feiert ihre 50. Ausgabe: Im Studio zieht Barbara Schöneberger Bilanz über fünf Jahre mit ihrem Magazin - und erzählt, warum sie sich schon mal wie Kai Pflaume fühlt.

Fünf Jahre BARABRA - für uns natürlich ein tolles Jubliäum und ein echter Grund zum Feiern. Auch wenn Barbara selbst im Video kein Blatt vor den Mund nimmt und offen sagt, dass viele Branchen-Insider ihrem Magazin vor der ersten Ausgabe keine lange Zukunft vorausgesagt hatten. Aber: Wer zuletzt lacht, lacht mit Stil - und so erzählt Barbara vor allem, was sie an ihrem Team so mag, wie schön sie es findet, einen eingeschworenen Kreis von Fans zu erreichen - und warum sie sogar für eine Hochzeit verantwortlich ist. Seht selbst!