"Du hast es so gewollt." 10 Sätze, die alle Mütter kennen, die drei oder mehr Kinder haben

Mit zwei Kindern ist Genervtheit ausdrücklich erlaubt. Ab dem dritten Kind bist du selber schuld... finden die anderen. Denn drei Kinder sind ein Luxus, den man sich nur mit Nerven aus purem Gold leisten darf. Oder? von Marie Stadler

"Ich habe drei Kinder."

Wer diesen Satz für wenig beachtlich hält, hat ihn definitiv noch nie gesagt. Denn mit dem dritten Kind ändert sich so einiges. Nein, doch nicht zuhause! Zuhause ist alles gut. Denn unter uns gesagt: Der Schritt vom ersten Kind zu Kind Nummer Zwei ist definitiv einschneidender als die Geburt des dritten Kindes. Denn das "sich zerreißen" kennen alle, die Geschwister großziehen. Aber die Außenwirkung ändert sich erst mit Kind Nummer 3. Das, ihr Lieben, habt ihr nämlich gewollt, obwohl es nicht "nötig" war. Vor allem, wenn ihr schon einen Jungen und ein Mädchen habt. Dann versteht die Welt nicht so richtig, warum ein drittes "sein muss". Noch nie so einen Schmarrn gehört? Ich auch nicht. Bis ich zum dritten Mal schwanger war.

Hier die Top 10 Sätze, die alle Mütter kennen, die drei (oder mehr) Kinder haben:

1. Drei? Dann ist ja immer einer alleine!

So als würden zwei Kinder immer wie Pech und Schwefel zusammensitzen und sich gerecht das LEGO untereinander aufteilen. Nun ja... man melde sich bitte mit entsprechenden Erziehungstipps bei mir, wenn man diese Erfahrung gemacht hat.

2. Aber du hast doch nur zwei Arme!

Nee, ich bin ein Oktopus. Oder ich hab einfach nicht das Gefühl, dass jedes Kind permanent meine Arme bräuchte.

3. Ich könnte das nicht!

Natürlich KÖNNTEST du. Du WILLST nicht. Und das verstehe ich. Aber ich kann, weil ich will.

4. Ich bewundere euch!

Ich bewundere euch auch. Ich bewundere jeden für irgendetwas.

5. Und was macht ihr, wenn alle studieren wollen?

So weit lassen wir es nicht kommen! Wir haben ja wohl kaum die Zeit, mit jedem Kind Mathe zu lernen! Möglicherweise vertrauen wir aber auch darauf, dass jetzt nicht alle ein sechsjähriges Privatstudium in Boston anstreben...

6. Habt ihr denn für jedes Kind ein Zimmer?

Ups. Haben verpasst, dass das Recht auf ein eigenes Zimmer im Grundgesetz steht...

7. Ihr habt es nicht anders gewollt...

Ab drei Kindern wird einem das Recht entzogen, auch mal ein bisschen genervt und angestrengt zu sein von den Kids. Wir haben es schließlich nicht anders gewollt. Richtig!

8. War das geplant?

Ob das bezaubernde Kind an meiner Hand ein Unfall war, den ich mein ganzes Leben lang bereuen werde? Schön, dass du fragst...

9. Aber das reicht jetzt auch, oder?

Du möchtest unsere Familienplanung mit besprechen? Cool! Sobald wir über Nummer 4 nachdenken, werden wir anrufen, um deine Meinung zu erfragen...

10. Das muss sehr anstrengend sein!

Ganz ehrlich? Nicht anstrengender als dein Leben. Selbst Studien besagen, dass Mütter mit drei Kindern die entspanntesten sind. Noch Fragen?