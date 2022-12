Tolle Inspirationen Bücher, die Kinder stark machen

Manchmal läuft es in einem Kinderleben nicht rund, es fehlt an Mut, man fühlt sich komisch oder unsichtbar. Was unsere Kids dann brauchen, ist eine große Portion Selbstwertgefühl und ganz viel Zuwendung. Vorlesen kann beides, auch wenn alles OK ist. Vor allem mit den richtigen Büchern.