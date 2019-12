Bücher, die Kinder stark machen

Dieses Buch ist für alle Mädchen, die gerne Kampfsport machen, und für alle Jungs, die gerne Ballett tanzen – und für alle Kinder, die Wissenschaftler, Erfinder oder Politiker werden wollen und nach großen Vorbildern suchen.

"Stories for Kids Who Dare to be Different - Vom Mut, anders zu sein" erschienen bei Loewe für 14,99 €