Grau, dunkel, nass. So kennen wir Herbst und Winter. Wenn wir Glück haben, schneit es wenigstens. Schnee legt einfach einen ganz besonderen Zauber über die Welt. Doch auch dieses Glück hält leider meist nicht lange. Spätestens wenn Streusalz und Co aus der Glitzerdecke eine braune Suppe machen. Dann hilft nur noch eins, ab auf die Couch und Film an.

Filmflucht

Mit einem warmen Tee, Popcorn, Chips und anderen leckeren Snacks aufs Sofa kuscheln und nur mit dir oder Freund:innen, Kindern, dem Partner oder der ganzen Familie einen tollen Filmabend haben. Einfach mal abtauchen in andere Welten, andere Geschichten und das eigene Leben und vor allem das hässliche Herbstgrau aussperren. Klingt erholsam oder? Welche Filme wir besonders wohltuend finden, haben wir deshalb einmal gesammelt und da ist garantiert für jede:n was dabei.

Klassiker gehen immer

Das Angebot auf den diversen Streaming-Diensten ist riesig und gefühlt kommt jede Woche etwas Neues dazu. Bei uns führt das gern mal zu völliger Überforderung vor dem Fernseher, weil wir uns gar nicht entscheiden können. Nicht selten landen wir dann bei altbewährten Movies. Vor allem im Herbst und der Vorweihnachtszeit darf es ruhig auch wieder magisch und fantastisch werden: Harry Potter, Herr der Ringe, der Hobbit, Magische Tierwesen... Das sind Filme die nie langweilig werden und im Winter wieder Hochsaison haben. Aber auch die guten alten Teeniefilme, wie 10 Dinge, die ich an dir hasse, Clueless und Save the last dance machen uns immer gute Laune. Und nicht zu vergessen: Komödien! Notting Hill, Natürlich blond, Bridget Jones sind absolute Stimmungsaufheller.

Klar gibt es auch noch andere Dinge, die wir tun können, um die Laune zu heben. Sport, Yoga, Sonnenbank... Aber es reicht eben auch manchmal einfach ein guter Film und jede Menge Schokolade dazu.