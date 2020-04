Friluftsliv: Weg mit Hygge – Das ist der Frühlings-Trend!

Draußen strahlt die Sonne, die Temperaturen sind schon fast sommerlich und die Heuschnupfen-Saison hat direkt mit einem Paukenschlag begonnen. Doch auch für all jene, die sich gerade lieber zu Hause verschanzen, statt sich den mit Pollen verseuchten Wind um die Nase wehen zu lassen, haben wir den Wohntrend mit Frühlingsflair parat. Für alle ohne Allergie natürlich auch: "Friluftsliv" heißt der Interior-Trend und kommt aus Norwegen. Die skandinavische Lebensphilosophie befasst sich kurz und knapp gesagt mit dem Draußensein. Camping, Natur pur, Angeln, Lagerfeuer und kalt....brrrr? Jedenfalls jetzt noch. Dann lieber drinnen anfangen und frische Luft ins Wohnzimmer lassen.

Friluftsliv: Das steckt dahinter

Friluftsliv ist in Norwegen eine Lebensphilosophie. Dahinter steckt das aktive und bewusste Erleben der Natur, zur Ruhe kommen, Energie tanken und im Freien, ganz ohne Ablenkung, mit sich selbst oder anderen allein sein – eine aktive Auszeit also. Das heißt aber nicht, dass du kilometerweise wandern und dich durchs Unterholz kämpfen musst. Dein Friluftsliv kannst du so gestalten, wie du möchtest, einzige Prämisse: Es muss draußen stattfinden. Und das können schon die kleinen Dinge sein: Ein gemütliches Picknick mit Freunden, ein ausgiebiger Spaziergang durch den Wald oder ein Ausflug zum See. Einfach Natur pur erleben.

Und mal ehrlich, die Norweger müssen ja wissen, was gut ist. Schließlich gehören die zu den glücklichsten Nationen der Welt. Ob das an der vielen Bewegung an frischer Luft liegt? Möglich wäre es. Denn frische Luft ist gesund – hat Mutti früher schon immer gesagt – und deshalb gibt es die jetzt auch als Wohnfeeling für drinnen. Also heißt es jetzt: Weg mit Hygge, rein mit Friluftsliv.

Interior-Trend Friluftsliv: So stylst du ihn

Die Kraft der Natur für deine vier Wände, darum geht es eigentlich bei Friluftsliv. Die tiefe Verbundenheit mit der Natur soll Kraft und Energie geben. Für ein natürliches Ambiente zu Hause sorgen dann vor allem Grünpflanzen, Blumen und Co. Davon kann es eigentlich nicht genug geben. Grünpflanzen in großen Kübeln, schönen Vasen auf Sideboard oder Regal sind gut für Raumklima und Seele. Einziges Manko: Man darf die Gießerei nicht vergessen. Nichts ist schlimmer für das Gemüt wie verstorbenes Grünzeug!

Sei Minimalist

Wie bei allen skandinavischen Glücksprinzipien gilt auch hier: Weniger ist mehr. Stelle dein Zuhause nicht mit unnützen Dingen voll, sondern lass dir Freiraum zum Durchatmen.

Mehr Holz

Was könnte natürlicher sein, als Holz. Deswegen gehört natürlich ganz viel davon in deine Friluftslift-Wohnung. Textilien wie Kissen, Teppiche und Plaids aus natürlichen Stoffen wie Baumwolle oder Wolle unterstreichen den natürlichen Wohncharakter.

Treib es nicht zu bunt

Natur natürlich auch in der Farbgestaltung: Hier setzte du mit erd- und sandfarbenen Nuancen, satten Tönen wie Palmengrün oder Sonnengelb sowie pastelligen Blumenfarben wie Rosé oder Hellgrün die richtigen Akzente.

Es werde Licht

Was Licht aus Räumen und auch mit uns macht, ist schon erstaunlich. Sonne lässt doch im Handumdrehen die Endorphine "Hurra" rufen. In der Wohnung kannst du mit vielen Lichtinseln nachhelfen. Indirekte Beleuchung, Steh-, Pendel- oder Tischleuchten sorgen für Helligkeit und Wohlfühlatmosphäre.