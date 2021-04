Momentan Geburtstag zu haben und zu feiern ist absolut nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. ABER der Tag steht und wir machen das Beste draus. von Pia Sternhagen

Arbeit, Schule, Freizeit – alles ist momentan online, warum nicht auch unsere nächste Party?

Escape Rooms

Ein Rätsel jagt das nächste und wir haben dabei die Zeit im Nacken. Escape Rooms können wir auch super von Zuhause spielen. Klingt erstmal komisch, aber klappt wirklich! Ihr bekommt ein Rätsel, welches in einer bestimmten Zeit gelöst werden muss. Auf den Adrenalinkick muss also am Geburtstag nicht verzichtet werden.

Krimi Dinner

Lecker essen und gleichzeitig einen spannenden Krimi lösen? Das geht! Wenn der nächste Geburtstag ganz besonders werden soll, dann probiert doch mal ein Krimi Dinner aus. Während ihr schlemmt, löst ihr einen spannenden Fall und einer von euch ist der Täter. Wer von euch ist der Schuldige?

Weinprobe

Restaurants, Bars, Bistros – Wir vermissen sie alle! Normalerweise würden wir das Geburtstagskind in die Lieblingsbar einladen und endlich mal wieder anstoßen. Geht aber auch easy online, mit digitalen Weinproben! Einfach anmelden, Weine abholen und gemeinsam (virtuell) einen schönen Abend verbringen.

Game Nights

Stadt/Land/Fluss, Scrabble, Drawful – den nächsten Spieleabend veranstalten wir ohne Probleme online. Klar, dass ist nicht das Gleiche wie sonst, kann aber genauso lustig sein. Alle Partygäste sammeln sich ganz einfach in einem Videocall und dann geht’s los! Die meisten Spiele gibt es auch online oder können passend umgewandelt werden. Also ran an die Karten, Würfel und Co..

Konzerte at Home

Konzerte, Clubs, geschweige denn Festivals – unbeschreiblich wie gerne wir mal wieder eines davon besuchen würden! Um uns dieses Gefühl ein kleines bisschen nach Hause zu holen, schmeißen wir den nächsten Geburtstag mit einem Konzert in den eigenen vier Wänden. Während ihr online bei eurer Lieblingsband richtig mitfeiert, freuen sich eure Nachbarn über euren Gesang…

Cocktail Kurse

wie wäre es jetzt mit einem professionellen Cocktail? Egal ob Cosmopolitan, Moscow Mule oder Martini – feiert eure nächste Party mit einem Cocktail Kurs und werdet Profis an der Bar. Gute Laune und leckere Drinks lassen den Geburtstag mit Sicherheit auch online zu einem Hit werden.

Die kleinen Dinge

Egal wie wir am Ende feiern, es ist doch die Hauptsache, dass das Geburtstagskind einen tollen Tag hat. Videobotschaften, Briefe oder ein Kuchen vor der Tür – die kleinen Dinge zaubern uns ein Lächeln auf's Gesicht und lassen uns alles andere vergessen. Und darum geht es doch auch: Uns diesen einen Tag selber zu feiern!