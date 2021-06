"Orange is the New Black"

Piper Chapman (Taylor Schilling) führt ein ruhiges Leben in der Vorstadt: Sie stellt Seife her und ist frisch mit Larry (Jason Biggs) verlobt. Aber ihre Vergangenheit holt sie ein und sie muss für 15 Monate ins Gefängnis. Dort trifft sie auf ihre Ex-Freundin Alex (Laura Prepon) – die ihr die Haftstrafe eingebrockt hat.



Mit viel Witz, spannenden Plots und einer Portion Gesellschaftskritik schafft es diese Serie über sieben Staffeln gleichbleibend großartig zu sein. Im Fokus stehen Frauen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, Altersgruppen und mit verschiedenen sexuellen Orientierungen. Mit Laverne Cox wurde die erste trans Frau (die in der Serie ebenfalls eine spielt) Teil einer Hauptbesetzung. Sie war zudem die erste trans Frau, die für ihre fantastische schauspielerische Leistung für einen Emmy nominiert wurde.

Alle sieben Staffeln von "Orange is the New Black" sind auf Netflix verfügbar.