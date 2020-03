Mehr Zeit zu Hause? Hobbys, die wir jetzt ausprobieren können

Was mach ich denn jetzt nur mit meiner ganzen Zeit? Die Frage habe ich mittlerweile nicht nur oft gehört, sondern mir auch oft selbst gestellt. Tagsüber stehen Home Office und Kinderbetreuung auf dem Plan, aber vor allem nachmittags und abends fällt mir langsam die Decke auf den Kopf. Ich brauche dringend eine neue Beschäftigung. Die hier würde ich gern ausprobieren:

1. Japanisch lernen

Jawoll! Online eine Sprache lernen, sich weiterbilden. Wann wenn nicht jetzt?

2. Brot backen

So richtig, mit Sauerteig ansetzen und füttern. Meine ersten Versucheendeten bislang nicht besonders erfreulich. Mein erstes Brot hätte sich gut in einem Steingarten gemacht, das zweite macht gar keine Anstalten, sich überhaupt in eine Form bringen zu lassen. Jetzt hat mich allerdings der Ehrgeiz gepackt. Dem Brot werd ich es schon noch zeigen. Mit freundlicher Unterstützung vom Brotdoc himself und den besten Tipps zum Nachbacken.

3. Meditieren

Mal son bisschen runterfahren, will schon gelernt sein. Kurz mal Ohhhmmmm reicht da nicht. Im Netz finden sich aber viele tolle Podcasts zum Thema Meditation und Achtsamkeit mit praktischen Übungen, für die es nicht mehr braucht, außer uns selbst. Also Augen zu und schön durchatmen, irgendwann klappt es von ganz allein. Und mal ehrlich: ein bisschen innere Ruhe für den Geist tut uns doch allen gut.

4. Imkern

Gut, das geht jetzt nicht in einer Wohnung, aber für alle mit Garten, ist das ein tolles Projekt, um sich erstens mit Honig einzudecken

und zweitens der Natur etwas Gutes zu tun. Alles, was es dazu braucht ist eine Bienenkiste und Volk. Ersteres kann man selbst bauen, zweiteres bekommt man entweder allein in der Schwarmzeit, vom Imkerverein oder auch Imkern in der Nähe. Hilfreiche Tipps, wie man sein Karmapunktekonto als Imker füllt, gibt es außerdem auch zum Nachlesen, beispielsweise in "Imkern – Bienenhaltung für Einsteiger".

5. Gärtnern

Ein bisschen Farbe und ein paar Blumen lassen die Welt da draußen schon gleich ein wenig anders aussehen – bunter zumindest. Und wenn man den Frühling schon nicht im Park genießen soll, dann doch wenigstens auf dem heimischen Balkon, im Garten oder Vorgarten. Außerdem ist Gärtnern auch irgendwie meditativ und entspannt Körper und Geist. Pflanzen kann man übrigens ganz einfach online kaufen. So ganz ohne Risiko. Und die Bienen freuen sich auch.

6. Online Games zocken

Egal, ob alte Klassiker oder die neusten Games. Hier ist für jeden was dabei. Allein, zu zweit, für die ganze Familie – einfach mal zwischendurch in andere Welten abtauchen und ein bisschen Magie walten lassen, Rennen fahren oder worauf man sonst so Lust hat.

7. Makramee und Co

Nähen, Stricken, Häkeln, Knoten... Alles was man dazu braucht, gibt es online. Anleitungen ebenfalls. Und bei Sonne kann man auch auf dem Balkon oder im Garten vor sich hin häkeln. Das entspannt den Kopf und ist echt nicht mehr so altbacken, wie das vielleicht klingen mag.

8. Tanzkurs

Darf ich bitten? Der Klassiker unter den Paarhobbys geht auch online, per App oder DVD. Gerade in schwierigen Zeiten, soll Tanzen ja gut für die Beziehung sein...

9. Ein Instrument lernen

Das wiederum könnte kritisch für Beziehungen werden, zumindest wenn eine Trompete oder Geige im Spiel ist. Es kann aber auch sehr viel Spaß und Freude bringen, gemeinsam oder allein Gitarre zu lernen. Und auch hier braucht man nur eine App oder Youtube und schon dröhnt "Smoke on the Water" durch die Hütte.

10. Ein Buch schreiben

Eigentlich dein absoluter Lebenstraum, nur nie findest du die Zeit dazu? Na dann: Ran an den Laptop und in die Tasten gehauen. Vorher kannst du dich mit unserem Artikel Der große Traum vom eigenen Buch: Wie es ist, wenn er wirklich wahr wird auf dein ganz besonderes Projekt einstimmen.

11. Ein Bild Malen

Ich sag nur: Malen Nach Zahlen für Erwachsene...