Ohhhh Tannenbaum! – Kahl, schief, nadelt – passt!

Vor vielen Jahren waren wir bei Freunden an Weihnachten eingeladen. Als wir ins Wohnzimmer traten, stand dort: Der jämmerlichste Weihnachtsbaum, den wir je gesehen hatten! Fünf Zweige auf 1,20 m verteilt, an jedem der dünnen Zweige ein paar dünne Nadeln. Nach einer Minute der Überraschung brachen mein Mann und ich in hemmungsloses Gelächter aus. Meine Freundin schlug die Hände vors Gesicht und dann lachte sie mit. Gott sei Dank.

Unser Freund stand da nämlich ganz ernst und verstand uns nicht. Er fand den Baum super, hatte ihn selbst ausgesucht und gekauft. Geschmäcker sind halt verschieden und oft habe ich schon gedacht, was so ein Tannenbaumverkäufer wohl alles erzählen könnte von den Ehepaaren, die den schönsten Baum der Welt für ihr Fest suchen.

Wir sind da keine Ausnahme und haben folgende Strategie entwickelt: Zunächst das Ziel des Tannenbaumverkaufs aussuchen. Oha, da könnte man schon streiten. Baum vom Förster, Baum vom Möbelhaus, Baum vom Kirchenvorplatz oder doch vom Discounter? Abgesehen von der Frische der Tanne, wieviel ist er uns wert? Unterstützen wir die regionalen Anbieter oder ergattern wir einen Baum zum Schnäppchenpreis?

"Nee, die hat ein Loch!"

Sind wir vor Ort, streben wir in verschiedene Richtungen – wir sind nämlich von der ganz schnellen Truppe. Jeder von uns schreit ganz laut hier, wenn er eine gute Tanne gesehen hat und sie kritisch beäugend vorzieht. Wie groß, wie breit, wie ebenmäßig, welche Farbe, welche Sorte – ach! Naja, nach Jahren, weiß man, was man sucht. Ich finde also einen und schreie: "Hier!". Mein Mann kommt und sagt: "Nee Mensch, die hat doch eine Doppelspitze. Geht gar nicht". "Schneiden wir ab, sage ich." " Nee, die hat hier auch ein Loch", sagt er.

Der Verkäufer grinst... "Hier!", schreit mein Mann aus hinterster Ecke, "Ich bin der beste Finder!". Seine Tanne ist so dick, wenn die Wohnzimmer stehe würde, würde ich gar nicht mehr Fernsehen können, geschweige denn durch die Tür auf die Terrasse kommen und... ach, hör doch mal auf!

Der Verkäufer grinst jetzt noch breiter. Halleluja, die ist es jetzt aber! Wir haben sie! Und die fehlenden Zweige da unten, egal, da kommen ordentlich Kugel hin...

Gibt es hier eigentlich Glühwein? Ich brauch jetzt erstmal mal einen...