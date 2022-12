Kennst du die schon?: 24 tolle Serien für die Feiertage

von Charlotte Reppenhagen und Julia Ballerstädt In der Adventszeit besinnen wir uns nicht nur auf die Familie, Freunde oder das Weihnachtsfest, sondern auch (endlich mal wieder) auf so richtig gute Serien. Abseits von Klassikern wie „Game of Thrones“, „Gilmore Girls“ oder „Stranger Things“ haben wir kleine, aber feine Tipps und unsere Favorites für den Weihnachts-Serien-Marathon parat.

1. Dash & Lily

Der zynische Dash und die fröhliche Lily kommunizieren im weihnachtlichen New York nur über ein rotes Notizbuch. Während Dash die Weihnachtszeit unerträglich findet, gibt es für Lily keine schönere Zeit im Jahr. Über das Notizbuch tauschen sie sich aus und schicken sich für Aufgaben quer durch Manhattan, wobei sie feststellen, dass sie mehr gemeinsam haben, als zunächst gedacht. Supersüß und herzerwärmend.

Auf Netflix

2. Atypical

Die Familiencomedy erzählt die Coming-of-age-Geschichte des 18-jährigen Autisten Sam. Auf der Suche nach einer Partnerin stürzt er sich ins Teenagerdatingleben. Das wiederum geht nicht spurlos an seiner besorgten Mutter Elsa vorbei, die sich um das emotionale Wohlbefinden ihres Unabhängigkeit suchenden Sohnes sorgt. Tolle, herzerwärmende und komische Serie mit einem grandiosen Keir Gilchrist in der Hauptrolle.

Auf Netflix

3. Heartbreak High

Mit der Neuauflage der australischen Teen-Serie „Heartbreak High“ aus den 90ern lässt Netflix das Publikum in den dramatischen Alltag von Amerie eintauchen, die nach einer Entdeckung und dem darauf folgenden Zerwürfnis mit ihrer besten Freundin Harper zur Außenseiterin wird. Das bringt sie dazu, sich mit zwei Außenseitern, Quinni und Darren, anzufreunden, während sie verzweifelt versucht, ihren Ruf wiederherzustellen. Das Sex, Liebe und Herzschmerz nicht fehlen dürfen, ist wohl klar, oder? Für alle, die sich wieder als Teenie fühlen wollen.

Auf Netflix

4. Wednesday

Wednesday Addams ist Schülerin an der einzigartigen Nevermore Academy, einem angesehenen Internat für Ausgestoßene. Während sie versucht, die neuen und sehr komplizierten Beziehungen und Freundschaften an der Schule unter einen Hut zu kriegen, versucht sie eine Mordserie aufzuklären und ein Rätsel zu lösen, in das auch ihre Eltern vor 25 Jahren verwickelt waren. Für alle, die es ein bisschen düster mögen und einen kleinen Hang zum Morbiden haben. Für alle anderen auch.

Auf Netflix

5. The White Lotus

Die Miniserie "The White Lotus" folgt der Arbeit der Angestellten eines fiktiven Fünf-Sterne-Urlaubsresorts auf Hawaii und den verwöhnten Gästen. Mit jedem weiteren Tag häufen sich dabei die finsteren Enthüllungen im vermeintlichen Paradies. Unterhaltsam und es gibt ein bisschen Urlaubsfeeling im Winter on top.

Auf Amazon Prime und Sky

6. Motherland

Wer Kinder hat, weiß: Muttersein ist alles andere als ein leichtes Unterfangen. Das merkt auch Julia täglich. Als Mutter von zwei Kindern manövriert sie sich durch das Leben in der britischen Mittelschicht – zwischen Alpha-Müttern, Vätern, die selbst noch Kinder sind und andere Hürden. Mit viel Humor und gnadenloser Ehrlichkeit zeigt die BBC-Comedyserie „Motherland“ den Alltag von Müttern und Vätern.

Auf RTL +

Übrigens: Wer nicht so Lust auf Eltern und Kinder hat, die gleichnamige Serie Motherland: Fort Salem können wir auch empfehlen. Die Serie spielt in einer alternativen Realität von Amerika, in der die Hexen ihrer Verfolgung durch einen Deal mit der US-Regierung entgangen sind. Drei junge Frauen, die Magie praktizieren, stehen im Zentrum der Serie.

Auf Amazon Prime Video

7. Crashing

Um Geld zu sparen, beziehen sechs junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren ein außer Betrieb genommenen Krankenhaus. Im Gegenzug sollen sie sich um den Erhalt des Krankenhauses kümmern und strenge Vorschriften einhalten.

Auf Netflix

8. Derry Girls

Die 16-jährige Erin wächst in den 90er Jahren in Nordirland auf. Trotz düsterer politischer Umstände hat Erin die gleichen Sorgen wie Jugendliche in anderen Teilen der Welt: Sie ist in einen Jungen verliebt, der ihre Gefühle nicht erwidert. Gerade läuft Staffel 3.

Auf Netflix

9. The English

Emily Blunt sucht in der Miniserie als englische Lady den Mörder ihres Sohnes in Wyoming, der indianische Scout Eli sucht das ihm versprochene Land in Nebraska. In einer Welt ohne Recht und Gesetz wird das ungleiche Paar zu mehr als besten Freunden. Eine hochgelobte Serie, nicht nur für Westernfans.

Auf Amazon Prime Video und Magenta TV

10. GLOW

Die „Gorgeous Ladies Of Wrestling”, kurz GLOW, zeigen uns, dass Frauenpower auch anders geht. Und dass Frauen in den 80ern nicht unbedingt immer „Baby“-like durch die Gegend tanzen müssen. Auch wenn die Geschichte vor ungefähr 30 Jahren spielt, ist das Thema immer noch aktuell. Wir sollten alle mutig(er) sein. Und stolz auf uns! Vielleicht fangen wir dafür aber nicht gleich mit Wrestling an, sondern schauen als erstes diesen Ladies dabei zu…

Auf Netflix

11. Catastrophe

Die erste Staffel dreht sich um – Überraschung! – eine Katastrophe: Sharon und Rob lernen sich flüchtig kennen und schlafen nach eigenen Angaben 25 Mal innerhalb einer Woche miteinander. Allerdings nehmen sie das Thema Verhütung auf die leichte Schulter, sodass Sharon schwanger wird – und schon beginnt das Abenteuer. Was zu verrückt klingt, um wahr zu sein, entwickelt sich zu einer ungewöhnlichen und humorvollen Liebesgeschichte in Sitcom-Format. Perfekt zum Abschalten zwischendurch.

Auf Amazon Prime Video

12. Grace & Frankie

Die Geschichte von Grace, Frankie, Robert und Sol könnte nicht abwegiger anfangen – und doch können wir unsere Finger (und Augen) nicht mehr von ihr lassen. Mit viel Charme, Witz und Ehrlichkeit bringt sie uns näher, wie schön es ist, zu altern. Und wie wichtig es ist, füreinander da zu sein. Inklusive Joints, Vibratoren und Süßkartoffelgleitgel.

Auf Netflix

13. Red Oaks

Mitte der Achtziger in einem Golfclub in New Jersey: David Meyers studiert am College, jobbt im Golfclub und beschäftigt sich mit dem Erwachsenwerden in der damals noch analogen Welt. Was eingestaubt klingen mag, führt uns allen vor Augen, wo wir einmal waren. Nämlich genau an der Stelle von David, der von allen Seiten Ratschläge und Tipps bekommt und trotzdem verwirrt zurückbleibt. Ein großes Plus der Serie sind ihre facettenreichen und intelligenten Charaktere, die David mit Humor durch eine turbulente Zeit begleiten.

Auf Amazon Prime Video

14. Modern Love

Literarische Grundlage für diese Serie war die gleichnamige Kolumne in der "New York Times": Es geht unter anderem um eine besondere Freundschaft, eine unkonventionelle neue Familie, eine Ehe, die zu scheitern droht und ein Date, das vielleicht gar keins war. Wir lieben die Geschichten, die erzählt werden – nicht nur, weil Anne Hathaway uns wie immer in ihren Bann zieht, sondern auch, weil die Serie zeigt, dass es für Liebe kein "Normal" gibt. Hach!

Auf Amazon Prime Video

15. Working Moms

Diese Serie zeigt, was wir alle nur zu gut kennen: Den Balanceakt, Kinder, Arbeit, Liebe und Leben unter einen Hut zu bekommen. Wie vier Mütter aus ihrem Mutterschutz zurück in die Arbeitswelt kehren, wird hier mit Charme durchaus nachvollziehbar erzählt. Inklusive postnatalen Depressionen, Milchpumpen und fiesen Nannys – und mit viel Humor.

Auf Netflix

16. The Politican

Der Hauptcharakter Payton kommt aus reichem Hause und will hoch hinaus: und zwar direkt als Präsident ins weiße Haus. Dass das nicht so einfach ist, wie man es sich vorstellen mag, zeigt die Serie „The Politican“, in der sich Payton durch die High-School kämpft – mit allem, was dazu gehört. Plus viel Humor gemixt mit Absurditäten und Drama. Sehr mitreißend!

Auf Netflix

17. Ein besonderes Leben

Diese Serie erzählt die Geschichte von Ryan, einem homosexuellen jungen Mann, der an einer Behinderung leidet. Durch einen Zufall ergattert er einen beliebten Praktikumsplatz – und nimmt die Zuschauer mit auf seinen außergewöhnlichen Weg in die Selbstständigkeit. Mit allen Hürden, die dazugehören, aber auch viel Humor. Wir haben Ryan tief in unser Herz geschlossen!

Auf Netflix

18. Unbreakable Kimmy Schmidt

Kimmy Schmidt lebte 15 Jahre lang in den Fängen einer Sekte. Nachdem sie gerettet wurde, muss sie nun in New York lernen, was es heißt, ein „normales“ Leben zu führen. Klingt komisch, ist es auch. Neben übertriebener Naivität und schrägen Aktionen, die die Geschichte mit sich bringt, zeigt sie auch mit kritischem Blick gesellschaftliche Aspekte auf. Man muss sich darauf einlassen, aber dann sehr sehenswert!

Auf Netflix

19. Casual

Ein bisschen wie "Two and a half men", nur besser: Bei "Casual" dreht sich alles um die frisch geschiedene Valerie, die mit ihrer Tochter Laura bei ihrem Bruder Alex einzieht, seines Zeichens ein Junggeselle, wie er im Buche steht. Während Laura versucht, erwachsen zu werden, wollen Valerie und Alex aus dem Single-Dasein ausbrechen und experimentieren mit modernen Dating-Möglichkeiten. Chaos vorprogrammiert!

Auf Amazon Prime

20. Das Rad der Zeit

Wenn man Herr der Ringe schon an die tausend Mal gesehen hat, ist diese Serie eine willkommene Abwechslung. Darum gehts: Als die Welt geschaffen wurde, entstand auch das Rad der Zeit. Jede seiner sieben Speichen verkörpert ein Zeitalter, die im stetigen Wechsel aufeinander folgen. Diese Welt wurde vor langer Zeit durch den Dunklen König Shai‘tan an den Rand des Untergangs gebracht und seine Gefolgsleute bringen selbst Jahrtausende nach der Einkerkerung ihres Herrn noch Unheil über die Welt. In diese werden der Schafhirte Rand al’Thor und seine Jugendfreunde Perrin Aybara und Matrim Cauthon hineingeboren. Nach einem Überfall der bösen Trollocs, Schergen des Dunklen Königs, auf ihr Heimatdorf beginnt für sie gemeinsam mit Moraine, einer Zauberin oder Aes Sedai, ein Abenteuer, in dem sie eine weit wichtigere Rolle für das Schicksal der Welt und im Kampf Gut gegen Böse einnehmen werden, als sie sich jemals hätte träumen lassen...

Auf Amazon Prime Video

21. Das Damengambit

Waisenkind Beth Harmon lernt in den 1950er Jahren von Hausmeister Mr. Shaibel (Bill Camp) das Schachspielen. Schnell zeigt Beth ein außergewöhnliches Talent. Als sie dann schließlich adoptiert wird, nimmt sie an Schachturnieren teil und legt eine steile Karriere hin. Während sie bei zunehmend hochdotierten Wettkämpfen auch international für immer mehr Aufsehen sorgt, wächst allerdings auch der Druck – bis sie droht, sich in Medikamenten und Alkohol zu verlieren und so letztlich nicht nur ihre vielversprechende Karriere zu gefährden...

Auf Netflix

22. Weihnachten Zuhause

Johanne ist Single und damit eigentlich ganz zufrieden. Ihre Familie leider nicht. Mit 30 wird es schließlich höchste Zeit für einen festen Freund. Wie jedes Jahr zum ersten Advent trifft sich die ganze Verwandtschaft und Johanne weiß genau, dass sie gleich auf die immerwährende Frage nach ihrem Liebesleben reagieren muss. Doch dieses Jahr soll alles anders werden. Johanne erklärt, dass sie glücklich vergeben ist und ihren Partner zu Weihnachten mitbringen wird. Den muss sie jetzt nur noch schnell finden. Immerhin hat sie 24 Tage Zeit…

Auf Netflix

23. 30 Grad im Februar

Vier einzigartige Geschichten über eine Handvoll Schweden, die den Schnee und die Kälte Skandinaviens gegen die paradiesischen Strände der thailändischen Insel Phuket eintauschen. Der Beginn eines Abenteuers, das ihr Leben für immer verändern wird... Ein nordisches Kleinod voller Humor.

In der Arte Mediathek

24. Diebische Elstern

Eine trauernde Teenagerin freundet sich auf ihrer neuen Highschool bei den Anonymen Kleptomanen unerwartet mit zwei Mitschülerinnen an. Eine tolle Coming of Age-Serie über Freundschaft und mit wunderbarer Musik von Kat Cunning.

Auf Netflix