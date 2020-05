Studie: Frauen brauchen mehr Schlaf als Männer – weil ihr Hirn härter arbeitet

Hach, haben wir es doch gewusst! Frauen brauchen mehr Schlaf als Männer! Das besagt laut Daily Mail zumindest eine Studie der Loughborough University. Generell brauchen Menschen sowieso mehr Schlaf als den meisten Menschen bewusst ist. Selbst wenn man sich selbst auch mit wenig Schlaf fit und leistungsfähig fühlt, sollte man langfristig nicht unter sieben bis neun Stunden jede Nacht schlafen. Das macht nämlich unzufrieden, feindselig und krank. Aber die Damen der Schöpfung brauchen eben im Durchschnitt noch 20 Minuten mehr, um gesund und gut gelaunt durch den Tag zu kommen.

Woran es liegt, dass wir so viel schlummern müssen

Eine Erklärung für den erhöhten Bedarf an Schlaf bei Frauen haben die Wissenschaftler natürlich auch. Unsere Gehirne brauchen einfach länger zum regenerieren, weil – jetzt kommt es – unser Gehirn aufwendiger vernetzt ist als das von Männern. Auch dafür gibt es selbstverständlich eine evolutionstheoretische Begründung. Wir Frauen mussten jederzeit und egal welche andere Tätigkeit ausführend immer ein wachsames Auge auf unsere Kinder haben und empathisch auf die Bedürfnisse unserer Sippe reagieren. Deshalb sind unsere Gehirne auf eine andere Form der Wahrnehmung ausgelegt. Während bei Männern die einzelnen Gehirnhälften oft etwas dichter vernetzt sind, ist bei uns das Teamwork der beiden Gehirnhemisphären besser ausgebildet. Und da das einfach viel komplexer ist, ein gut funktionierendes Team in Schuss zu halten, brauchen wir mehr Ruhe.

Warum zum Teufel haben dann nicht die Männer Brüste???

An dieser Stelle müssen wir dann aber wirklich auch mal die Biologie in Frage stellen. Wenn Frauen schon mehr Schlaf brauchen, wieso haben Männer dann keine Brüste zum nächtlichen Stillen? Wär doch mega sinnvoll, uns nicht beim wichtigen Schlafen zu unterbrechen, wo wir doch eh viel schwieriger auf unsere Stunden kommen. Doch ehrlich gesagt würde das auch mit Männermilchbrüsten nicht funktionieren, weil die meisten Kerle nicht nur kürzer, sondern auch tiefer schlafen. Sie würden also oft gar nicht bemerken, dass das Kind Hunger hat. Außerdem ist die Vorstellung von Männerbrüsten ja auch nur so semisexy. Bleibt uns wohl also keine andere Wahl als uns ein paar Jahre unseres Lebens zombihaft durch den Alltag zu schummeln und unseren Liebsten gelegentlich eine kleine schlechte-Laune-Attacke zuzumuten. Vielleicht die Prise Motivation, die es braucht, um uns wenigstens am Wochenende ausschlafen zu lassen. Ist wichtig. Sagen schließlich sehr kluge Menschen und denen solllte (in diesem Fall) man glauben.