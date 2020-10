View this post on Instagram

Don’t call it a dream. Call it a plan.💭 • • • From left: Scotland Train 30x40 cm in 40x50 cm passepartout Flower in a Meadow 30x40 cm in 40x50 cm passepartout Horses on Field 50x70 cm Mountain Valley in Bloom 50x70 cm Classic Scotland Train 50x70 cm Highland Cattle 50x70 cm in 70x100 cm passepartout Twelve Apostles 50x70 cm All in our oak frames.🌳