Continue! Die perfekten Serien für die Feiertage

1. Grace & Frankie

Die Geschichte von Grace, Frankie, Robert und Sol könnte nicht abwegiger anfangen – und doch können wir unsere Finger (und Augen) nicht mehr von ihr lassen. Mit viel Charme, Witz und Ehrlichkeit bringt sie uns näher, wie schön es ist, zu altern. Und wie wichtig es ist, füreinander da zu sein. Inklusive Joints, Vibratoren und Süßkartoffelgleitgel.

Staffel 1-5 auf Netflix

2. Red Oaks

Mitte der Achtziger in einem Golfclub in New Jersey: David Meyers studiert am College, jobbt im Golfclub und beschäftigt sich mit dem Erwachsenwerden in der damals noch analogen Welt. Was eingestaubt klingen mag, führt uns allen vor Augen, wo wir einmal waren. Nämlich genau an der Stelle von David, der von allen Seiten Ratschläge und Tipps bekommt und trotzdem verwirrt zurückbleibt. Ein großes Plus der Serie sind ihre facettenreichen und intelligenten Charaktere, die David mit Humor durch eine turbulente Zeit begleiten.

Staffel 1-3 auf Amazon Prime Video

3. Working Moms

Diese Serie zeigt, was wir alle nur zu gut kennen: Den Balanceakt, Kinder, Arbeit, Liebe und Leben unter einen Hut zu bekommen. Wie vier Mütter aus ihrem Mutterschutz zurück in die Arbeitswelt kehren, wird hier mit Charme durchaus nachvollziehbar erzählt. Inklusive postnatalen Depressionen, Milchpumpen und fiesen Nannys.

Staffel 1-3 auf Netflix

4. Shameless

Die wahrscheinlich schlimmste Familie der Seriengeschichte: Vater Frank ist ein hoffnungsloser Alkoholiker, die Mutter schon lange weg. Die älteste Tochter Fiona kümmert sich um ihre 5 Geschwister so gut es eben geht. Was nach einem Albtraum klingt, ist eine abenteuerliche Geschichte von Zusammenhalt und Familie, die menschliche Abgründe und sehr unschöne Wahrheiten zeigt – und dabei trotzdem unglaublich witzig ist.

Staffel 1-8 bei Amazon Prime Video

5. The Politican

Der Hauptcharakter Payton kommt aus reichem Hause und will hoch hinaus: und zwar direkt als Präsident ins weiße Haus. Dass das nicht so einfach ist, wie man es sich vorstellen mag, zeigt die Serie „The Politican“, in der sich Payton durch die High-School kämpft – mit allem, was dazu gehört. Plus viel Humor gemixt mit Absurditäten und Drama. Sehr mitreißend!

Staffel 1 auf Netflix

6. GLOW

Die „Gorgeous Ladies Of Wrestling”, kurz GLOW, zeigen uns, dass Frauenpower auch anders geht. Und dass Frauen in den 80ern nicht unbedingt immer „Baby“-like durch die Gegend tanzen müssen. Auch wenn die Geschichte vor ungefähr 30 Jahren spielt, ist das Thema immer noch aktuell. Wir sollten alle mutig(er) sein. Und stolz auf uns! Vielleicht fangen wir dafür aber nicht gleich mit Wrestling an, sondern schauen als erstes diesen Ladies dabei zu…

Staffel 1-3 auf Netflix

7. The Royals

In dieser Serie wird die Geschichte einer fiktiven britischen Königsfamilie erzählt, die um ihr eigenes Vermächtnis kämpft. Mit im Gepäck ist alles, was sich unser royales Herz wünscht: Intrigen, Exzesse, Liebe, Verrat, yes please! Natürlich überspitzt und mit viel Dramatik.

Staffel 1-4 auf Amazon Prime Video

8. Sex Education

Dieses Netflix-Original ist eigentlich auch schon ein Klassiker und längst kein Geheimtipp mehr. Hinter der Geschichte von Teenagern, die ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen und ihr Leben auf der Highschool durchstehen müssen, steckt viel mehr, als man vermuten mag: Die Charaktere sind vielseitig und könnten unterschiedlicher kaum sein, die Story ist fesselnd erzählt und packt uns auch beim dritten Mal noch. Wie gut, dass wir ab Januar 2020 die nächste Staffel sehen können!

Staffel 1 bei Netflix

9. Catastrophe

Die erste Staffel dreht sich um – Überraschung! – eine Katastrophe: Sharon und Rob lernen sich flüchtig kennen und schlafen nach eigenen Angaben 25 Mal innerhalb einer Woche miteinander. Allerdings nehmen sie das Thema Verhütung auf die leichte Schulter, sodass Sharon schwanger wird – und schon beginnt das Abenteuer. Was zu verrückt klingt, um wahr zu sein, entwickelt sich zu einer ungewöhnlichen und humorvollen Liebesgeschichte in Sitcom-Format. Perfekt zum Abschalten zwischendurch.

Staffel 1-4 auf Amazon Prime Video

10. Ein besonderes Leben

Diese Serie erzählt die Geschichte von Ryan, einem homosexuellen jungen Mann, der an einer Behinderung leidet. Durch einen Zufall ergattert er einen beliebten Praktikumsplatz – und nimmt die Zuschauer mit auf seinen außergewöhnlichen Weg in die Selbstständigkeit. Mit allen Hürden, die dazugehören, aber auch viel Humor. Wir haben Ryan tief in unser Herz geschlossen!

Staffel 1 auf Amazon Prime Video

11. Unbreakable Kimmy Schmidt

Kimmy Schmidt lebte 15 Jahre lang in den Fängen einer Sekte. Nachdem sie gerettet wurde, muss sie nun in New York lernen, was es heißt, ein „normales“ Leben zu führen. Klingt komisch, ist es auch. Neben übertriebener Naivität und schrägen Aktionen, die die Geschichte mit sich bringt, zeigt sie auch mit kritischem Blick gesellschaftliche Aspekte auf. Man muss sich darauf einlassen, aber dann sehr sehenswert!

Staffel 1-4 auf Netflix

12. Türkisch für Anfänger

Hände hoch, wer sich auch von seinen pubertierenden Kindern in „Fack Ju Göhte“ hat schleifen lassen und beim Anblick vom oberkörperfreien Elyas M’Barek gerne noch ein zweites Mal in den Film gegangen wäre. „Türkisch für Anfänger“ erzählt die Geschichte einer Patchworkfamilie, die mit allerlei Peinlichkeiten in ihrem Alltag zu kämpfen hat. Zum Mitfühlen, Mitschämen und Mitlachen.

Staffel 1-3 auf Netflix

13. Jane the Virgin

Eine Geschichte, die anfängt wie die von Maria, der Mutter Jesu: Jane, die sich eigentlich bis zur Ehe aufsparen will, wird beim Frauenarzt aus Versehen künstlich befruchtet und ist nun schwanger – ohne jemals Sex gehabt zu haben. Ab diesem Zeitpunkt beginnt eine „Telenovela“, die skurriler und herzerwärmender nicht sein könnte. Trotz viel überspitzer Szenen werden die Charaktere von der erschreckenden Realität eingeholt. Tipp von uns: dranbleiben! Sonst verliert man bei den vielen Handlungssträngen den Überblick.

Staffel 1-4 bei Netflix

14. Casual

Ein bisschen wie "Two and a half men", nur besser: Bei "Casual" dreht sich alles um die frisch geschiedene Valerie, die mit ihrer Tochter Laura bei ihrem Bruder Alex einzieht, seines Zeichens ein Junggeselle, wie er im Buche steht. Während Laura versucht, erwachsen zu werden, wollen Valerie und Alex aus dem Single-Dasein ausbrechen und experimentieren mit modernen Dating-Möglichkeiten. Chaos vorprogrammiert!

Staffel 1-4 auf Amazon Prime Video