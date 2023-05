Als zweite Frau jemals hat Valentina "Leben leicht gemacht – Biggest Loser“ gewonnen. Im GALA Interview verrät sie, wie sie das geschafft hat und an welcher Fernsehshow sie demnächst teilnehmen möchte.

Sie durfte sich im Finale die Krone aufsetzen: Valentina, 35, aus Darmstadt hat nicht nur erfolgreich 65 Kilo abgenommen, ihr Körpergewicht von 135 Kilo auf 70 Kilo beinahe halbiert, sie hat auch einen unglaublichen Willen, der sie auch jetzt nach dem Show-Aus weiterbringen soll. Wie ihre derzeitige Ernährungs- und ihre Sportroutine aussieht und warum sie unbedingt zu "Let’s Dance“ möchte, hat sie GALA im Interview verraten.

Valentina: Die "Leben leicht gemacht – Biggest Loser”-Gewinnerin im Interview

GALA: Sie haben innerhalb von 20 Wochen fast 65 Kilo abgenommen. Wie haben Sie sich auf „Biggest Loser“ vorbereitet?

Valentina: Ich bin zuvor zu meinem Hausarzt und habe ihn von meiner geplanten Teilnahme erzählt. Er hat mir allerdings wenig Hoffnung gemacht und gesagt, dass ich ohne eine Magenbandoperation niemals weniger als 100 Kilogramm wiegen werde.

Und trotzdem haben Sie sich in der Zeit halbiert. Was hat Sie am meisten motiviert?

Ich hatte immer ein Ziel vor Augen, ich wollte wieder so aussehen, wie ich vor meiner unglücklichen Beziehung mit meinem ehemaligen Partner ausgesehen habe. Zu der Zeit wog ich 55 Kilogramm – und da wollte ich auch wieder hin.

Valentina wog früher 55 Kilogramm und trug gerne figurbetonte Kleidung. © Privat

"Mein eigener Körper hat mich motiviert“

Sie sind während der Show zum Teil nachts aufgestanden, um zu trainieren. Woher kam dieser unbändige Ehrgeiz, zu gewinnen?

Ich wollte endlich wieder in meine Kleidung passen, endlich wieder meinen eleganten und figurbetonten Kleidungsstil ausleben. Es waren nicht irgendwelche Frauen oder Körperideale auf Instagram, die mich motiviert haben, sondern mein eigener Körper. Ich habe ein Bild von meinem damaligen Ich mitgenommen und in mein Zimmer geklebt.

Valentina motivierte bei "Biggest Loser" alte Fotos von sich selbst, auf denen sie ihre alte Figur hatte. © Privat

Mit Erfolg: Am Ende haben Sie als zweite Frau von insgesamt 14 Staffeln gewonnen.

Am Ende der Show diese Krone aufsetzen zu dürfen, war für mich ein sehr rührender Moment, in dem mir klar wurde: Ich habe es geschafft, wieder die Königin aus mir zu machen. Jetzt endlich strahle ich nicht nur von außen, sondern auch wieder von innen. Und das ist auch die Botschaft, die ich an jeden oder jede weitergeben möchte, die etwas ändern möchte: Wir sind alle Königinnen und Könige und wir können alles erreichen, was wir wollen. Wir dürfen nur nie den Glauben an uns selbst verlieren.

"Ginge es in der Sendung nicht ums Abnehmen, hätte ich mich nicht ins Fernsehen getraut“

Hatten Sie Angst vor diskriminierenden Äußerungen?

Ich bin ehrlich, ginge es in der Sendung nicht ums Abnehmen, hätte ich mich nicht ins Fernsehen getraut. Aber ich war dort, um meinen alten Körper zurückzugewinnen. Ich wusste, dass ich abnehmen werde. Die Zuschauer haben mich zwar in dem Moment dick gesehen und mich vielleicht auch belächelt, aber danach konnte ich mich so präsentieren, wie ich immer aussehen wollte.

Valentina: So lebt sie seit der Show

Wie sieht Ihre Ernährung derzeit aus?

Ich verzichte komplett auf Kohlenhydrate, Softdrinks, Alkohol und Zucker. Seitdem ich Zucker aus meinem Alltag gestrichen habe, reicht mir als Süßungsmittel Zimt. Aber auch ein Apfel oder eine Banane schmecken seit dem Verzicht viel süßer. Wenn sich der Körper erstmal entwöhnt hat, schmecken Lebensmittel, die von Natur aus Süße enthalten, gleich viel besser. Sonst esse ich Salat oder Suppen, aber auch gerne Hähnchenbrust oder Gambas. Aber ich esse immer noch, worauf ich Lust habe.

Also gibt es auch mal einen Burger?

Den gibt es auch. Wir haben in der Show gelernt, dass wir uns keine Verbote auferlegen sollen. Wenn ich also Lust auf einen Burger habe, dann esse ich ihn auch. Aber ich mache dann eben auch eine Runde mehr Sport.

Wie oft trainieren Sie derzeit?

Ich mache drei bis viermal in der Woche einen Mix aus Ausdauer- und Krafttraining. Entweder gehe ich Laufen, mache ein Hometraining-Workout oder gehe ins Fitnessstudio.

Sie lebten damals in einer toxischen Beziehung, Ihr Partner hat Sie ins Übergewicht getrieben. Haben Sie Angst, dass Ihnen so etwas noch einmal passieren kann?

Nein, so etwas würde ich nie wieder zulassen. Mein damaliger Partner hat immer nur auf seine Bedürfnisse geachtet, nie auf meine. Heute weiß ich, dass ich – wortwörtlich – die Königin bin und auf meine Bedürfnisse achten muss. Mein Partner sollte mich in Zukunft erobern, und nicht umgekehrt. Auch möchte ich einen Partner, der mich gleichberechtigt behandelt und genauso viel gibt, wie ich es tue.

Valentinas neuer Traum: "Let’s Dance“ an der Seite von Massimo Sinató gewinnen

Der Sommer steht in den Startlöchern: Wie sehen Ihre Pläne für 2023 aus?

Ich habe mir bereits einige neue Bikinis gekauft, manche sogar zweimal, weil ich vergessen hatte, dass ich sie schon gekauft habe (lacht). Aber so wirklich Urlaub habe ich seit der Show noch nicht gemacht. Gerne würde ich meinen Instagram- und TikTok-Kanal "Valentina_lebenleichtgemacht23" weiter ausbauen und dort Frauen und Männer beim Abnehmen helfen, mit Tipps und Motivation. Außerdem habe ich ein neues Ziel: Ich möchte gerne zu "Let’s Dance“. Die Vorstellung mit Massimo Sinató Tango zu tanzen und dort ebenfalls zu gewinnen, spornt mich an. Mein Ziel ist es, auch die Königin der Tanzfläche zu werden.

