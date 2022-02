Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Mit dem "Skincare Egg" zur perfekten Winter-Haut +++ Auf TikTok haben jetzt alle bunte Zähne +++ Ein praktischer Fashion-Hack sorgt im Nu für unsichtbare Füßlinge.

25. Februar 2022

Das "Skincare Egg" rettet trockene und müde Winter-Haut

Auch wenn mit dem März der erste Frühlingsmonat vor der Tür steht: So richtige Frühlingsgefühle kommen leider noch nicht auf. Damit auch unsere Haut die letzten kalten Wochen noch gut übersteht, teilt Stephanie Zheng, eine ganzheitliche Kosmetikerin, auf ihrem Instagram-Profil einen spannenden Beauty-Hack: Mit dem von ihr erfundenem "Skincare Egg" wird die Auswahl und Dosierung der richtigen Hautpflege-Produkte zum Kinderspiel.

"Skincare Egg" heißt der Hack deswegen, weil die Kombination aus einem hellen Moisturizer und einem meist gelblichen Gesichtsöl wie ein kleines Ei aussieht. Dafür gibst du einfach eine erbsengroße Menge deiner Feuchtigkeitscreme in deine Handfläche und ergänzt ihn durch ein bis zwei Tropfen deines liebsten Gesichtsöls. Dafür eignen sich zum Beispiel mit Vitamin C angereicherte Produkte. Das kleine Ei wird nun in der Handfläche gut vermischt und auf das Gesicht aufgetragen.

Mit dieser Kombination ist deine Haut perfekt für die kalte Jahreszeit gewappnet. Für den Extra-Glow kannst du die Produkte mit einem Jade-Roller einarbeiten.

23. Februar 2022

Tooth Polish: Der ganz besondere Anstrich für die Zähne

Wenn wir in der letzten Zeit eines gelernt haben, dann, dass TikTok immer für skurrile Trends gut ist. Wenn ihr nämlich glaubt, in Sachen Beauty schon das Verrückteste gesehen zu haben, müssen wir euch leider enttäuschen; denn jetzt kommt Farblack für die Zähne! Ja, ihr habt richtig gelesen! Bunte Farben auf den Nägeln sind Geschichte, denn Blau, Rot oder Grün können jetzt auch unsere Zähne schmücken. Wenn euch das zu außergewöhnlich ist, könntet ihr auch auf klassisches Weiß setzen und damit eure Zähne aufhellen. Bei den Farben gibt es keine Grenzen und sogar mit Glitzer können die Zähne verziert werden.

Bei dem Lack handelt sich um eine Chrompolitur, die mehr als 24 Stunden halten soll. Die Anwendung ist sehr einfach. Die Farbe wird auf die trockenen Zähne aufgetragen, danach muss 10 Sekunden gewartet werden, bis die nächste Schicht folgen kann. Dies kann so lange wiederholt werden, bis die gewünschte Farbintensität erreicht ist. Hierbei bleibt die Frage, wie gesund das wirklich ist und es gilt: erst informieren, dann ausprobieren. Für uns steht jedoch fest, dass nicht jeder Trend gut ist und einige es auch einfach etwas übertreiben.

22. Februar 2022

Unglaublich einfach: Dieser Fashion-Hack rettet jedes Loafer-Outfit

Wenn es um Socken geht, gibt es eigentlich nur zwei Arten von Träger:innen: Sock-Lover, die sie als modisches Accessoires sehen und dieses gerne präsentieren, und diejenigen, die ihre Strümpfe um jeden Preis verstecken wollen. Ihr gehört zu Kategorie Nummer zwei? Dann folgt jetzt euer liebster neuer Fashionhack. Denn mit nur einem Kniff könnt ihr aus jeder normalen Socke binnen fünf Sekunden ein kompaktes Söckchen zaubern, das auch in Loafer, Ballerina und Co. komplett unsichtbar bleibt.

Was nach purer Magie klingt, ist in der Umsetzung super simpel: Zunächst die Socke ganz normal anziehen und danach so weit wieder zurückstülpen, dass sie nur noch die Zehen bedeckt und fast ausgezogen ist. Anschließend dreht ihr die den Strumpf ein und führt ihn unter dem Fuß herum bis zur Ferse. Dort lässt er sich wie angegossen über das Fußende und wieder zurück über die Zehen spannen. Et voilà! Innerhalb weniger Sekunden ist aus einem normalen Paar Socken ein Paar unsichtbarer Füßling geworden. Das nennen wir mal genial.

21. Februar 2022

Ein einfacher Trick, der müde Augen wach macht: Eyelighter

Morgens darf und muss es manchmal schnell gehen. Unsere müden Augen kaschieren wir gerne zuerst, weshalb zunächst der Griff zum Concealer folgt – unserem Retter in Not. Doch auf TikTok können wir jetzt einen Trend beobachten, bei dem unsere Augen mit etwas flüssigem Hightlighter ein schnelles Touch-Up bekommen und direkt zum Strahlen gebracht werden. Bei der 3-Punkte-Methode wird Highlighter im Inneren des Auges, unterhalb des Auges (auf Höhe der Pupille) und mittig unter der Augenbraue aufgetragen, um damit kleine Akzente zu setzen. Durch die Punkte werden die Augen wunderschön umrahmt und wirken durch den leichten Schimmer direkt frischer. So sehen wir direkt nach dem Aufstehen munter und wach aus.

