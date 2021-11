Der Yay-Sweater von #NANDINI x NovaLanaLove ist bei About You erhältlich.

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: "YAY" – der Sweater für mehr Selbstliebe und einen guten Zweck +++ Sarah Connor trägt Krepp-Haar +++ Was steckt hinter dem #frozenbeautyblender-Trend?

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

27. November 2021

Sharing is caring: Nandini Startet Projekt für mehr Selflove

In der vermeintlich oberflächlichen Social Media Welt hat die gemeinnützige Organisation NANDINI® es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit Creatorn bundesweit an Schulen über Body Positivity und Selflove sowie Mobbing auf Social Media zu sprechen und aufzuklären – und zwar im Rahmen der Initiative "YOU ARE YOU. THAT'S YOUR SUPERPOWER".

Im Zuge dessen ist ein Sweater entstanden, dessen Erlös zu 100 Prozent von About You an die Schulinitiative gespendet wird. Auch Influencerin Farina Opoku ist Teil der Kampagne. Sie wird bei jedem Schulbesuch von einem jüngeren Kollegen oder einer Kollegin von TikTok oder YouTube begleitet. Zudem werden verschiedene Hilfs-Organisationen vorgestellt, so dass die Schüler:innen sich anonym melden können, wenn sie sich angesprochen fühlen.

26. November 2021

Sarah Connor trägt diesen 90er-Jahre-Haartrend

Mit ihren 41 Jahren dürfte Sarah Connor den Haartrend, den sie auf ihrem neuesten Instagram-Foto trägt, schon einmal mitgemacht haben. Aber auch heute, rund 25 Jahre später, steht gekrepttes Haar der Sängerin hervorragend. Auf dem Foto, das sie bei Instagram postet, zeigt sich Sarah mit langer blonder Mähne, auffallend daran sind die teilweise gekreppten Strähnen, die ihr links und rechts über die Schultern fallen.

In den 90er-Jahren war dieser Trend schon einmal da, jede modebewusste Dame legte sich die Haare in kleine Wellen, besonders einfach ließ sich der Trend mit speziellen Geräten umsetzen. Das funktioniert auch heute noch! Wie? Das verraten wir dir hier!

25. November 2021

#frozenbeautyblender – was steckt hinter dem Trend?

TikTok und andere Soziale Medien leben davon, täglich neue Tipps und Tricks aus der Beauty-Welt ans Licht zu bringen. Mal ist es eine neue Methode, dann wieder ein Trick für den perfekten Lidstrich. Jetzt ganz neu: eine eiskalte Methode zum Verblenden von Make-up. Wer dachte, es würde reichen mit einem lediglich feuchten Make-up-Schwamm zu arbeiten, ist wohl nicht mehr auf dem aktuellsten TikTok-Stand der Dinge. Denn wir gehen noch einen Schritt weiter: Vor dem Verblenden kommt der Schwamm jetzt ist Gefrierfach!

Aber warum landet unser Beautyblender neuerdings neben dem tiefgefrorenem Obst? Darauf gibt es eine ganz simple Antwort: Bei Kälte zieht sich unsere Haut zusammen und die Poren machen gleich mit. Das bedeutet, dass der eiskalte Beauty-Schwamm auf unserer Haut Poren minimiert und so die Hautoberfläche glatter und makelloser erscheinen lässt. Dadurch können wir das Make-up gleichmäßiger auftragen und verblenden. Besonders für einen Glowy-Look ist dieser Trick wie gemacht.

24. November 2021

Balayage tragen wir jetzt im California-Style

Die kalte Jahreszeit hat begonnen und es wird höchste Zeit, den Sommer Kaliforniens zu uns zu holen. Mit diesem Trend sehen die Haare nicht nur aus, wie frisch von der Sonne geküsst, sondern stechen zwischen all den eintönigen Haarfarben auch noch richtig hervor. Denn durch eine neue Technik bekommt das Haar einen locker-lässigen Touch.

Aber was hebt diese Färbetechnik von gewöhnlichem Balayage ab? Zunächst einmal färben wir deutlich mehr Haar als bei Balayage. Aber nicht nur das: Hairstylist:innen mischen hier allerlei verschiedene Blondnuancen, vom eisigen Blond bis zum süßen Honigblond. Dabei bleibt allerdings der Haaransatz etwas dunkler, was den Look cooler und ungewollter aussehen lässt. Und noch einen Vorteil hat der California-Style: Durch den lässigeren Ansatz muss nicht andauernd nachgefärbt werden, denn herauswachsende Ansätze fallen weniger auf.

23. November 2021

Vom 19.11.-25.11 erhältlich: 'ba&sh' verkauft T-Shirts zum Schutz von Frauen und Kindern

Shoppen und dabei noch etwas Gutes tun? Das könnt ihr noch bis zum 25.11.2021 bei der Marke 'ba&sh'. Das bunt designte T-Shirt mit der Aufschrift "Every Day Is A Second Chance" ist in Zusammenarbeit mit der Fondation des Hôpitaux und dem Women & Children Safe Institute entstanden und soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Kindern setzen. Die T-Shirts, die extra für Frauen und Kinder designt wurden, kosten rund 50 Euro.

Der Erlös aus dem Verkauf der Kinder-T-Shirts geht zu 100 Prozent an die Fondation des Hôpitaux, der Verkaufserlös der T-Shirts für die Frauen an das Women & Children Safe Institute. Noch nie haben wir einen Artikel so schnell in den Warenkorb gepackt, denn das Shirt sieht nicht nur super aus, es kann auch das Leben eines Opfers zum Positiven verändern.

22. November 2021

Liquid Hair – das steckt hinter dem angesagten Trend

Ultra smooth und ultra seidig: Liquid Hair heißt der Haartrend, den Promis wie Kim Kardashian und tausende Influencer aktuell tragen. Was den Trend ausmacht? Das Haar ist glatt, unfassbar glänzend und bewegt sich beinahe wie Wasser. Daher auch der Name.

Leider brauchen wir nicht nur eine gutes Shampoo, um unser Haar so glatt und geschmeidig zu bekommen. Ein Keratin-Treatment vom Friseur kann das allerdings. Es sorgt dafür, dass die Haare weniger frizzy sind und sich viel schneller föhnen lassen. Man kann das Treatment sogar bei Locken anwenden, damit diese mehr Glanz haben. Meistens soll das Haar durch das Treatment aber glatt werden. Das Ganze hält dann etwa zwölf Wochen lang.

Mittlerweile gibt es auch Produkte für Zuhause, um das glossy und glatte Finish nachzustylen – zumindest für ein paar Tage, zum Beispiel das Color Wow "Dream Coat Supernatural Spray" oder das "Tsuyu Sleek Blow Dry Oil" von Shu Uemura. Solche Produkte werden in der Regel durch Hitze aktiviert und verleihen dem Haar ultimativen Glanz.

