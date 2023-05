von Melanie Wenzke Wir und der Concealer – eine Liebesbeziehung mit Schattenseiten. Einerseits lässt er uns sofort wach aussehen, doch im nächsten Moment verkriecht er sich in die feinen Falten der unteren Augenpartie. Sobald Puder ins Spiel kommt, sieht es einfach nur noch trocken aus. Wenn euch diese Probleme bekannt vorkommen, solltet ihr schleunigst diese 3 Arten euren Concealer zu fixieren ausprobieren und die Trockenheit hinter euch lassen.

Concealer ist ohne Frage ein essenzieller Schritt in unserer Make-up-Routine. Auf Foundation können wir getrost verzichten, wenn wir dieses glorreiche Produkt in den Händen halten. Augenringe? Verschwunden! Pickel(-male)? Wo waren die nochmal? Und auch alle anderen Verfärbungen lassen sich hervorragend mit Concealer abdecken, für ein ebenmäßiges Hautbild. Wäre da nicht nur das Problem mit dem Fixieren. Wieso gibt es dafür nur keine Lösung? Ach stimmt, die haben wir ja – und jetzt teilen wir sie mit euch.

Concealer fixieren: Kurzes 1x1 fürs Verständnis

Um die Mathematik des Make-ups zu verstehen, ist eine kurze Erläuterung notwendig. Cremige Produkte – wie Concealer & Co. – haben ein glänzendes Finish, sind eher feuchtigkeitsspendend und lassen die Haut jugendlich strahlen. Cremige Produkte bewegen sich jedoch auch auf dem Gesicht, rutschen in Falten, tragen sich bei Berührung ab und sind nicht so langanhaltend. Um besonders lange etwas von unserem schönen Concealer zu haben, fixieren wir ihn also mit Puder. Das mattiert, befestigt das Produkt an Ort und Stelle und erhöht dadurch die Haltbarkeit – kann aber auch ganz schnell trocken aussehen und Falten betonen. Wie ihr das Beste aus beiden Welten vereint? Mit diesen drei Arten die Augenpartie zu fixieren, ohne dass sie trocken aussieht.

1. Die Wasser-Wind-Methode

Seid ihr schon mal im Regen Fahrrad gefahren? Falls ihr dabei geschminkt wart, wisst ihr genau, wovon hier die Rede ist: Der Regen verschmiert das Make-up, während der Wind es praktisch in eure Haut betoniert. Das Wechselspiel aus Wasser und Luft ist pures Gold für die Haltbarkeit eures Make-ups! Nun ja, wenn es nicht gerade dabei verschmiert.

Diese Erkenntnis machen wir uns jetzt zunutze. Ihr tragt euren Concealer ganz normal auf und fixiert ihn mit Puder. Jetzt nehmt ihr ein feuchtigkeitsspendendes Make-up-Fixing-Spray – die gibt es sowohl in der Drogerie, als auch im High-End-Bereich wie Sand am Meer. Achtet nur darauf, dass er Sprühnebel sehr fein ist. Dieses Spray sprüht ihr großzügig auf euer Gesicht und dann: NICHT BEWEGEN! Lasst es gut einziehen, noch besser wäre ein Fächer, mit dem ihr es zum Trocknen bringt. Diese Wasser-Wind-Methode könnt ihr so oft wiederholen, wie ihr lustig seid. Das Spray macht nämlich nicht nur euren Concealer länger haltbar, es verbindet auch die Puderschicht mit euer Haut und lässt sie weniger matt und trocken aussehen. Win-win!

2. Richtig setten

Nur weil man Puder aufträgt, heißt das noch lange nicht, dass es trocken aussehen muss. Es kommt nämlich viel mehr auf das wie an, als auf das ob. Vom Concealer 1x1 wissen wir: Je mehr Puder, desto länger haltbar, matter und trockener. Seitdem baking – ein Trend eine absurd große Menge Puder auftragen – populär geworden ist, tendieren viele dazu mehr Produkt zu verwenden, als überhaupt nötig ist. In Wahrheit reicht schon eine kleine Menge an Puder aus zum Fixieren, das folglich auch nicht trocken aussieht.

Nehmt dafür eine Puderquaste, am besten mit dreieckiger Form, damit ihr auch bis in den inneren Augenwinkel kommt. Damit nehmt ihr eine kleine Menge Puder auf. Jetzt kommt das Wichtigste: Bevor ihr damit den Concealer settet, arbeitet ihr das Puder auf eurem Handrücken in die Quaste ein, sodass es ebenmäßig verteilt ist. Reibt sie also einfach in kreisenden Bewegungen auf eurer Haut, sodass sich überall im Schwämmchen die gleiche Menge an Puder befindet und dieses nicht nur aufliegt. Jetzt mit sanften klopfenden Bewegungen den Concealer von Innen nach Außen fixieren. Falls ihr mehr Puder braucht, diesen Schritt einfach wiederholen.

3. Puder ist nicht gleich Puder

Natürlich kommt es auch beim Fixieren von Concealer auf das richtige Produkt an. Nennen wir das Kind beim Namen: Bei vielen Produkten ist noch Luft nach oben, besonders in Bezug auf ein nicht-trockenes Finish. Worauf kann man also achten? Puder mit lichtreflektierenden – nicht glitzernden – Reflexen fixieren zuverlässig und sehen gleichzeitg glowy aus.

Das Hourglass Ambient Lighting Powder sind ein Paradebeispiel, aber auch das Charlotte Tilbury Airbrush Brightening Flawless Finish und das Laura Mercier Translucent Loose Setting Poweder Light Catcher sind herausragend. In der Drogerie ist das e.l.f. Halo Glow Setting Powder, das Artdeco Eye Brightening Powder oder auch das Zoeva Authentik Skin Finishing Powder eine sehr gute Wahl.

Ist eure Haut mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt und folgt ihr diesen drei Tipps, wird euer Concealer niemals trocken aussehen oder über den Tag verrutschen.