So bringst du mehr Abwechslung in dein Augen-Make-up

von Emely Mielke Du schwebst bei deinem Augen-Make-up zwischen Sicherheit und dem Drang, etwas Neues auszuprobieren? Dann sind diese drei Variationen genau das richtige für dich. Das Beste: Du benötigst lediglich einen Lidschatten deiner Wahl.

Wer kennt es nicht? Eigentlich hast du deine perfekte Augen-Make-up Routine gefunden, weißt welche Farben dir stehen und auch, wie du dein Make-up am besten aufträgst, aber trotzdem kribbelt es dir ab und an in den Fingern etwas Neues auszuprobieren. Wir zeigen dir drei Looks, bei denen du deinem Lieblingslidschatten treu bleibst, aber mit unterschiedlichen Techniken trotzdem etwas Schwung und Abwechslung in dein Augen-Make-up bringst.

Mono-Lidschatten

Dieser Augen-Trend ist für alle die, die keine Lust auf komplizierte Verblendungsmethoden haben. Mit dem Mono-Lidschatten trägst du das gesamte Produkt einfach auf dein Lid auf. Hierfür benötigst du keine extra Farben, um irgendwelche Highlights zu setzen. Neben dem beweglichen Lid verblendest du deinen Lidschatten auch großzügig über die Lidfalte hinaus. Besonders mit Lidschatten-Farben in Pastelltönen macht dieser Look ordentlich was her.

Eye-Shadow-Eyeliner

Dass dein Lidschatten ein wahrer Alleskönner ist, zeigt auch dieser Hack. Mithilfe eines abgeschrägten Pinsels kannst du deinen Lidschatten auch als Eyeliner verwenden. Dafür kann es bei manchen Lidschatten-Sorten nützlich sein etwas Fixing-Spray in das Puder zu geben, sodass die Konsistenz etwas flüssiger wird und somit besser hält. Auch hier kannst du dich je nach Farbe austoben. Deinen Lidstrich ziehst du dann, wie du es von deinem richtigen Eyeliner gewohnt bist.

Highlights: Gewusst wo

Kennst du das? Manchmal hast du einfach Lust auf einen kleinen Farbklecks. Da kommt diese Augen Make-up-Variante wie gerufen. Um ein kleines Highlight zu setzen, trägst du einfach in der Innenseite deines Auges etwas Lidschatten auf. Tipp: Solltest du mal keinen Lidschatten zur Hand haben, eignet sich auch Rouge ideal, um etwas Frische in deinen Look zu bringen und den inneren Augenwinkel zu betonen.