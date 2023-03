Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Diese dreidimensionalen Blumen tragen nicht nur die Oscar-Stars.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

13. März 2023

Das ist nicht nur der heißeste Accessoire-Trend bei den Oscars ...

Die Stars und Sternchen bringen sich in ihren Looks für die Verleihung der Oscars 2023 nicht nur zum Strahlen, sondern, ja, auch zum Blühen. Ihre opulenten Roben verfügen nämlich über ein Statement-Accessoire, das ihren Looks eine sexy als auch verspielt glamouröse Komponente verleiht. Cara Delevingne, Halle Berry oder Nicole Kidman: Sie alle geben dreidimensionale Blüten aus Stoff zum Besten. Und, der Rosen-Trend der Oscars ist auch bei TikTok angekommen.

Nicole Kidman mit Glitzer-Rosen-Applikation bei den Oscars 2023 © Angela Weiss / Getty Images

Ganz gleich, ob eine XXL-Blume in Form eines Kettenanhängers, als Hingucker-Brosche, als It-Piece am Gürtel oder sogar als Statement-Oberteil. Auf der Video-Plattform als auch auf Instagram kommt der florale Trend richtig gut an und macht, auch in Hinblick auf den kommenden Frühling, ordentlich was her. Doch wo findet man den neuen Accessoire-Trend? Das Label Lemon Lua Jewelery, aber auch Zara verfügt über Accessoires mit den begehrten Blüten. So wird der Red Carpet-Look für alle definitiv alltagstauglich und erschwinglich.

Die Mode- und Beauty-News der letzten Woche verpasst?

Kein Problem, die Mode- und Beautynews von letzter Woche findest du hier.