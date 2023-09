Von Inhaltsstoffen über Make-up bis hin zu Tools: Es gibt Beautyprodukte, die unseren Alltag komplett verändert haben und die wir daher absolut nicht mehr missen möchten. Fünf BRIGITTE-Redakteurinnen stellen ihre größten Gamechanger vor, die einen festen Platz im Badezimmer ergattern konnten!

Serum, Mascara, Föhnbürste – die Liste an Produkten, die wir manchmal täglich verwenden, ist lang. Und dementsprechend vollgepackt ist auch der Badezimmerschrank. Doch während es darunter selbstverständlich einige Goodies gibt, auf die wir getrost verzichten könnten (wenn wir nur wollten), gibt es andere, die unseren Alltag grundlegend verändert haben und daher definitiv nicht mehr fehlen dürfen. Was zu den wahren Schätzen in der Beauty Bag unserer Redaktion gehört? Wir haben nachgefragt ....

Redakteurin Julika: "Bis ich 22 war habe ich nie Blush getragen, jetzt kann ich nicht mehr ohne"

Kaum zu glauben, aber ja: Während beim Thema Skincare mein Herz sofort schneller schlägt, ich was Seren, Treatments und Co. betrifft, schon sehr viel ausprobiert habe und nur selten vor Neuheiten auf meinem Schreibtisch zurückschrecke (sorry liebe Haut!), habe ich mich lange nicht an Blush herangetraut. Über Jahre hatte ich starke Akne – mein Gesicht war dementsprechend auch ohne Zutun schon immer ziemlich rot. Das noch zusätzlich verstärken? Ganz sicher nicht. Rote (und übrigens auch übermäßig glowy) Produkte sind bis heute etwas, wovor mein Inneres für eine Millisekunde aus alten Erfahrungen zurückschreckt. Aber der Unterschied, den rosige Wangen dem Gesicht verleihen? Unbezahlbar. Bis ich mich bei einer Masterclass "notgedrungen" für zwei Stunden mit Puder-, Creme- und Liquidblush auseinandersetzen musste, war mir nicht bewusst, WIE viel frischer, gesünder und jugendlicher mich rosige Wagen machen würden.

"Mittlerweile habe ich eine ganze Blush-Sammlung – das sind meine liebsten sieben" © PR

Seitdem kann ich es beim Schminken kaum abwarten, bis das Rouge auf meinen Wangen landet. Ich verwende sogar mehrere Texturen oder Farben für den absoluten Blush-Effekt. Wie ich je darauf verzichten wollte? Da müsst ihr wohl mein 22-jähriges Ich fragen.

Redakteurin Melanie: "Mein Make-up hält seitdem viel besser und setzt sich nicht mehr in Falten ab."

Damit mein Make-up sich bis zum Ende des Tages nicht von Ort und Stelle bewegt, brauche ich Puder. Mein Problem: Ich mag gar kein Puder! Weder das Gefühl auf der Haut, noch der matte Look imponiert mir. Lasse ich es jedoch weg, rutscht mein Concealer in die Falten und die Foundation transferiert auf meine Kleidung. Früher habe ich Puder immer mit dem Pinsel aufgetragen und großflächig auf meinem Gesicht verteilt. Nach ein paar Stunden musste ich das Ganze wiederholen, um den Glanz auf Stirn, Nase und Kinn in Schach zu halten – habe ich schon erwähnt, dass ich Make-up-Touch-ups auch hasse?! Wie man es auch dreht und wendet, sind das Puder und ich früher keine Freunde geworden. Diese Beziehung hat sich verändert, seit ich eine Puderquaste zum Setting benutze.

© PR

Mit einer Puderquaste kann ich eine kleine Menge Puder genau an der Stelle in die Haut einarbeiten, wo ich es wirklich brauche. Durch die feste Oberfläche kann ich es richtig hineinpressen, wodurch es wirklich den ganzen Tag an Ort und Stelle bleibt. Mein Make-up hält seitdem viel besser und setzt sich nicht mehr in Falten ab. Zudem wird das Hautbild viel feiner gezeichnet, als mit dem Pinsel. Auch das Hautgefühl ist schön leicht (wenn ihr nicht zu viel und ein gutes Puder verwendet). Für mich ist es wirklich eine Revolution in meinem Schmink-Game. Und so eine Puderquaste hat sowieso jeder zu Hause oder sie kostet nur wenige Euro. NIE wieder ohne!

Redakteurin Hannah: "Monogamie kam für mich nie in Frage. Bis ich IHN kennengelernt habe!"

Als Mode- und Beautyredakteurinnen gehört das Testen von Produkte zu unseren Aufgaben. Wir wollen ja schließlich genau wissen, worüber wir da berichten. Mit der großen Auswahl an Produkten fällt es mir also oft schwer, einem Produkt so richtig treu zu bleiben – geschweige denn es nachzukaufen, wenn ich es dann doch geschafft habe, es komplett aufzubrauchen.

Doch es gibt ein Produkt, das ich seit fast zwei Jahren verwende und dem ich seit dem kein einziges Mal fremdgegangen bin: der „BeYour Best“ Enzyme BalmCleanser von Trinny London. Der Cleanser verleiht meiner Haut den ultimativen Glow, befreit sie von jeglichen Überresten, die der Tag so mit sich bringt und hinterlässt mein Gesicht sanft und – bei mir eine echte Seltenheit – nicht ausgetrocknet. Nicht ohne Grund habe ich ihn gerade zum fünften Mal nachgekauft.

Redakteurin Linda: "Schwarz lautete das Motto für meine Wimpern – jetzt ist Lila the New Black!"

In meiner Vergangenheit habe ich vieles probiert. Bunte Farben, ausgefallene Schnitte und Designs an Kleidungsstücken, unterschiedliche (mal mehr, mal weniger gut aussehende) Frisuren und natürlich habe ich mich auch an Statement-Beauty-Looks versucht. Irgendwann habe ich mich im Wahn des Ausprobierens dann gefasst, mittlerweile entdeckt man nur noch kleinere Besonderheiten an meinen Looks, so zum Beispiel an meinen Wimpern. Anstelle von Schwarz trage ich nun nämlich lilafarbene Mascara — und diese macht einen deutlichen Unterschied.

Die "ControlledChaos MascaraInk" von Shiseido ist mein absoluter Beauty-Hero. © PR

Nur im Sonnenlicht funkeln die kleinen Härchen in Aubergine, bringen vor allem dunkle Augen zum Leuchten. Die farbige Mascara verleiht einem einen sofortigen Hingucker, ohne zu stark aufzutragen. Mein kleiner Signature-Moment, aber eben dezent.

Stellv. Head of Beauty Friederike: "Das hat ALLES verändert!"

Drei Arten von Make-up-Produkten habe ich schon immer gern ausprobiert (und gesammelt): Bronzer, Lidschatten und Foundation. Während ich die ersten beiden noch immer wild durchtausche, mache ich beim Thema Teint kaum noch Experimente. Denn ich habe mein Traumprodukt gefunden – beziehungsweise ist es sogar eine spezielle Kategorie. Seit dem vergangenen Jahr verzichte ich auf flüssige Teintprodukte und nutze (fast) nur noch Mineral Foundations. Meine Kosmetikerin gab mir den Tipp, weil meine Haut ständig zu Unreinheiten neigte. Also bin ich beständig drangeblieben und mittlerweile kann ich sagen: Das war ein Gamechanger!

"Ich kann nie wieder ohne Mineral Foundation Powder!" © PR

Mineral Foundations enthalten in der Regel weder Öle, noch Parfüm, noch Konservierungsstoffe, die die Haut irritieren könnten. Außerdem enthalten sie meist entzündungshemmende Inhaltsstoffe wie Magnesium und Zinkoxid. Meine Hero-Produkt ist die Mineral Foundation von Annabelle Minerals; aber auch BareMinerals und IDUN Minerals kann ich sehr empfehlen. Da die Textur der mineralischen Puder so gut mit der Haut verschmilz, kann ich sogar ohne Probleme Concealer darüber auftragen und auch im Laufe des Tages nochmal auffrischen.