von Melanie Wenzke Urlaub ist ja schön und gut, hat aber auch einen großen Nachteil: Koffer packen. Diesen nervigen Schritt hat Beauty-Redakteurin Melanie über die Jahre perfektioniert – zumindest was Kosmetik angeht, landet nichts Unnötiges mehr im Trolley. Jetzt verrät sie euch ihre fünf Urlaubs-Must-haves.

Minimalismus ist ein Wort, das mir fremd ist – zumindest im Hinblick auf Beauty-Produkte. Durch meine Arbeit teste, behalte und liebe ich viel zu viel und das wird mir beim Kofferpacken zum Verhängnis. Aber gezählt sind die Tage, an denen mein halbes Gepäck aus Kosmetika bestand! Jetzt weiß ich genau, welche fünf Produkte meinen Urlaub perfekt machen.

5 Urlaubs-Must-haves: Beauty-Redakteurin öffnet ihre reisende Schatztruhe

Im Urlaub müssen Beauty-Produkte für mich am besten mehr als einen Zweck erfüllen. Ich versuche meine sonstigen Zimperlichkeiten – ich rede von 15 Schritten innerhalb der Skincare-Routine – abzulegen, weniger Zeit im Bad zu verbringen und mich voll und ganz aufs Wesentliche zu reduzieren. Mit diesen fünf Urlaubs-Must-haves klappt das für mich.

1. Aloe vera-Gel

Wohin ich am liebsten in den Urlaub fahre? Hauptsache warm! Eine normale Bodylotion ist im Nu runtergeschwitzt. Trotzdem brauche ich nach der Rasur etwas, was meine Haut beruhigt. Auch nach dem Sonnenbaden (mit LSF 50 natürlich!) verlangt meine Haut nach Feuchtigkeit. Aloe vera-Gel zieht sofort ein, sodass ich es auch über den Tag benutzen kann, wenn sich meine Haut dehydriert anfühlt. Ich benutze es unglaublich gerne auch im Gesicht mit der Voraussetzung, dass es pur ist und unpafürmiert. Sogar in die nassen Haare trage ich es vor dem Waschen als Maske auf oder als Haargel-Ersatz für sleeke Looks. Ein Allround-Talent von Kopf bis Fuß!

2. BHA-Spray

Ein etwas spezielleres Produkt, das sich vielleicht noch nicht in jeder Kosmetiktasche befindet, ist ein BHA-Peeling. Wie das Stichwort "Peeling" schon verrät, geht es darum, Hautschuppen sanft abzutragen und dadurch Unreinheiten vorzubeugen. Die Beta-Hydroxy-Säure ist fettlöslich, dringt durch ihre kleinen Moleküle tief in die Haut ein und hilft die Talgproduktion zu regulieren. Besonders wenn ich im Urlaub mehrmals Sonnencreme nachtrage, ins Meer gehe oder mich in den Sand lege, reagiert meine Haut oftmals mit Unreinheiten. Durch dieses chemische Peeling bleibt aber nicht nur das Gesicht, sondern auch der Körper rein: Kauft euch für den Urlaub ein BHA-Spray, damit ihr es problemlos auch am Rücken, Dekolleté oder auch unter den Achseln nach der Rasur großflächig aufsprühen könnt – es hilft nämlich auch bei eingewachsenen Haaren. Der AHA/BHA Clarifying Treatment Toner von cosrx (um 18 Euro) ist dafür eine gute Wahl.

Tipp: Wenn ihr bereits ein BHA-Peeling zu Hause habt, könnt ihr es einfach in eine (alte) Sprühflasche umfüllen.

3. Jojobaöl

Ich weiß, was ihr jetzt denkt: "Öl, ist das nicht viel zu fettig für heiße Sommertage?" – Ja und nein. Ich würde es niemals pur und in Massen auf Gesicht und Körper auftragen. Aber da die Kombination aus Wasser und Wind meine Haut austrocknet, spannt sie abends nach der Dusche unangenehm. Nur ein paar Tropfen Jojobaöl, gemischt in euer Hyaluron-Serum fürs Gesicht oder in eure Lotion für den Körper, geben der Haut genau das zurück, was sie verloren hat. Das Beste an Jojobaöl ist, dass es keine Unreinheiten fördert. Denn es entzieht Mikroorganismen, die zu Akne oder Komedogenen führen können, die Lebensgrundlage. Mein Lieblingstipp für Tage am Meer (wenn die Frisur keine Rolle spielt) ist, sich das Öl von der Kopfhaut bis in die Spitzen aufzutragen. Dadurch pflegt ihr eure trockenen Haare ganz nebenbei und auch der Kopfhaut tut die hautberuhigende Wirkung gut. Meine Haare style ich dann einfach in einem Sleek Bun, dann fällt das Öl gar nicht auf. Mein persönlicher Favorit ist das kaltgepresste Bio Jojobaöl von Colibri, um 20 Euro.

4. Sonnenschutz-Spray

Wahrscheinlich habt ihr euch schon gefragt, wann es denn ENDLICH soweit ist: JETZT! Natürlich decke ich mich im Urlaub reichlich mit Sonnenschutz ein. Einen fürs Gesicht, für den Körper und ja, ich habe sogar eine nicht-fettende Handcreme mit Lichtschutzfaktor – bei dieser Kategorie spare ich keinen Platz ein! Ein Produkt, das etwas weniger offensichtlich ist, ist ein Sonnenschutz-Spray für Gesicht und Kopfhaut. Ich spreche hier aber von feinem Sprühnebel, der aus einer Flasche mit Unterdruck kommt, LSF 50 hat, wasserresistent sowie parfümfrei ist und nicht in den Augen brennt. Ganz große Empfehlungen hier: Garnier Ambre Solaire Super UV Spray (um 9,50 Euro) und das La Roche-Posay Anthelios Gesichtsspray (um 17 Euro). Diese Sprays kann man einfach in die Handtasche werfen und zu jedem Zeitpunkt – auch über Make-up – nachtragen. Besonders die Kopfhaut und den Haarscheitel vergisst man sowieso oft und kann man dadurch schützen.

5. Antitranspirant

Ja, ich weiß, Antitranspirant ist nicht das beste, was man seinen Achseln auf Dauer zumuten sollte. Aber: Wenn es darauf an kommt performt es wie ein Weltmeister. Und das ist genau das, was ich im Urlaub brauche, denn Gedankenkarusselle über Schweißflecken vertreiben meine Entspannung. Die Rexona Antitranspirant Deocreme Maximum Protection, um 5 Euro, hält euch trocken und dufte. Wenn es sein muss kommt davon auch eine kleine Menge an andere schwitzende Stellen, z.B. unter den Brüsten. Ein echter Game-Changer ist, Antitranspirant auf die Innenseite die Oberschenkel aufzutragen, denn das bewahrt mich immer vor fiesen Pickelchen, die aus der Kombination von Schweiß und Reibung (beim Gehen) entstehen.