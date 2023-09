von Linda Shllaku Was haben die Mandel- und Stiletto-Form gemeinsam? Zusammen ergeben sie den neuen Nageltrend, den wir jetzt auf verschiedene Arten tragen.

Almondetto Nails: Der Begriff klingt ein wenig nach einem Amaretto — hat allerdings (fast) nichts mit dem italienischen, nussigen Likör zu tun. Tatsächlich geht es nur um die rundliche Form der kalifornischen Nuss, wird sie bei Maniküren oft als Vorlage genutzt. So auch bei dem neuen Nageltrend, der das Beste aus zwei Nagelformen vereint. Einerseits sind die Nägel inspiriert von der klassischen, rundlichen "Almond" zu Deutsch "Mandel", orientieren sich allerdings auch an dem superspitzen Stiletto-Schliff.

Die Fusion aus Mandel- und Stiletto-Form verleiht den Nägeln einen edlen und raffinierten Look. Während die Mandel-Form von Natur aus schmal ist und mit abgerundeter Spitze punktet, ist die Stiletto-Shape messerscharf. Verbindet man beide Designs miteinander, entsteht ein klassischer, aber dramatischer Look. Zugegeben, er ist auch ein wenig sexy!

3 Arten, den Nageltrend zu tragen

1. Fullcover und natürlich

Der Nageltrend lässt sich natürlich unterschiedlich gestalten. Ob kurz oder lang, eine Almondetto-Form sieht immer geschmackvoll aus! Wem die spitze Hingucker-Form bereits auffällig genug ist – vor allem im Alltag – der hält sich mit dem Lack am besten an eine einheitliche natürliche Farbe. Nagellack in Beige, Braun, Creme oder Rosé sind genau die richtige Wahl. Sie wirken zart und lassen sich im Büro, für den Alltag oder Abend gut mit der eigenen Garderobe kombinieren. Zu Hause feilt man die Nägel mit einer Metall- oder Saphirnagelfeile. Mit der gröberen Seite wird der Nagel in Form gebracht und bei Bedarf gekürzt, die feinkörnigere Seite glättet die äußeren Kanten. Ein klarer Unterlack sorgt danach für längere Haltbarkeit, ein Gel-Lack in gewünschter Farbe für einen glossigen Effekt! Achtung: Für die Haltbarkeit den Topcoat nicht vergessen. Zum Schluss mit der feinkörnigen Seite noch einmal über die Seiten fahren, fertig!

2. Bright French

Auch eine süße französische Maniküre macht sich schön auf den Almondetto Nails. Für den idealen, bunten French passt man sich – nach dem Pfeilen und dem Auftragen eines Unterlacks – dem eigenen Nagelbett an. An den Seiten wird der Lack mit einem Nagelpinsel filigran aufgetragen, zur Spitze hin darf der French breiter werden. Wichtig: Der Negativ-Raum, also das Nagelstück, das nicht in French gehüllt wird, ergibt dabei ein gleichmäßiges Oval. Wer nicht so gut mit Lack und Pinsel umgehen kann, nimmt ein kleines Silikon-Schwämmchen, tupft etwas Nagellack darauf und drückt den Nagel in die weiche Form. Durch das leichte Überstülpen des Materials entsteht so die perfekte French-Form. Tipp: Im Herbst machen Blau, Lila, Pink oder Orange besonders gute Laune.

3. Perlmutt

In der Kürze liegt die Würze und im Glanz die Kostbarkeit — ja, das klingt nach einem kitschigen Kalenderspruch, aber seien wir ehrlich: Auch eine schlichtere Maniküre macht etwas her. Der leichte Schimmer erinnert zudem an die beliebten Hailey-Bieber-Nails. Für den glanzvollen Look hält man die Nägel kürzer und trägt mit einem Schwämmchen etwas Pigment auf den Unterlack. Nach dem Einreiben wird das Ergebnis mit einem Überlack fixiert. Fertig ist der natürliche, aber dennoch auffällige Look.