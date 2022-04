Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Mit diesem Trick glättet Alufolie fliegende Haare +++ "Backwards Base" bringt einen trockenen Teint mit Foundation zum Strahlen +++ Mit diesen vier Kniffen machst du aus einer einfachen Bluse ein It-Piece.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

8. April. 2022

So einfach geht Alufolie Frizz an den Kragen

Kraus, strohig und kaum zu bändigen: Frizz ist für viele von uns ein wahrgewordener haariger Albtraum. Wer unter fliegenden Strähnen leidet, kann von einer seidig glänzenden Mähne oft nur träumen. Oder doch nicht? Das Netz feiert aktuell zumindest ein ganz einfaches Haushaltsmittel, das abstehenden Haaren im Nu den Garaus machen soll: Alufolie.

Und so soll der Anti-Frizz-Hack mit der Silberfolie funktionieren: Nehmt euch einfach ein frisches Blatt aus der Packung und streicht damit mehrmals vom Ansatz bis zu den Längen über euer trockenes Haar – etwa so lange, bis der Frizz wie von Zauberhand verschwunden ist. Zurückbleiben laut zahlreicher Vorbilder auf TikTok nur noch ein seidiger Glanz und Strähnen, die im Handumdrehen geglättet erscheinen.

7. April 2022

Besondere Make-up-Reihenfolge revolutioniert die Make-up-Routine

Na, in welcher Reihenfolge tragt ihr euer Make-up auf? Erst Primer, dann Foundation, etwas Concealer und am Ende einen Hauch von Puder? Das geht noch besser! Denn vor allem diejenigen unter uns, die zu einem trockenen Teint neigen, sollten die Reihenfolge ihrer Produkte ab jetzt noch einmal überdenken und verändern. "Backward Base" heißt der neue Make-up-Trend, der die Foundation lang anhaltend machen und dennoch jede Cakeyness im Nu eliminieren soll. Einzige Voraussetzung: ihr könnt gut umdenken. Nach Cleanser, Toner, Augencreme, Tagespflege und Lichtschutzfaktor folgt nämlich nicht wie normalerweise der Primer, sondern eine dünne Schicht Setting Powder, das mit einem großen Puderpinsel auf das gesamte Gesicht aufgetragen wird.

Also, Kopf ausschalten und einfach mit dem letzten Schritt der Make-up-Routine starten. Danach geht es jedoch in gewohnter Abfolge mit Primer, Foundation und Concealer weiter über das Gesicht. Fertig ist der Long-Lasting-Look ohne Cakey-Effekt, der vor allem Ladys mit trockener Haut zum Strahlen bringt!

6. April 2022

Eine Bluse, vier verschiedene Styles

Ist euch der klassische Blusen-Style auch manchmal zu unspektakulär oder zu spießig? Bevor ihr in ein neues Teil investiert, versucht es doch mal mit diesen Hacks. Im Video wird verraten, wie ihr ein Oversize-Hemd oder eine Basic-Bluse in einen echten Hingucker verwandelt. Dazu braucht ihr lediglich eine Bluse, eure Hände – und los gehts.

Style 1: Die Enden der Bluse werden nach innen umgeschlagen und hochgeknöpft, um sie zu croppen. Dann beide Enden (rechts und links) jeweils durch die entstandene Lücke ziehen – so entsteht ein Schleifen-Look ohne den Bulk-Effekt.

Style 2: Die Bluse verkehrt herum überziehen, den Kragen umklappen und die Enden hinten zusammenbinden – hallo toller Rückenausschnitt.

Style 3: Die Seiten der Bluse übereinanderziehen, sodass eine Wickeloptik entsteht und die Enden hinter dem Rücken verknoten oder einmal umschlagen und in die Jeans stecken. So hält der Style den ganzen Tag.

Style 4: Die Bluse nur bis zur Mitte zuknöpfen, dann die Seiten hinter dem Rücken zusammenbinden, in die Hose stecken und fertig ist der cropped Look.

5. April 2022

Mit Mizellenwasser und Lidschatten zum perfekten Lidstrich

Wer sagt, dass ein Eyeliner immer schwarz sein muss? Für alle, die spontan Lust auf eine farbenfrohere Betonung der Augen habe, aber nicht den passenden Eyeliner besitzen, haben wir jetzt einen praktischen Trick. Mit drei Beauty-Tools, die ihr garantiert im Haus habt zaubert ihr den perfekten Lidstrich in der Farbe eurer Wahl. Dafür braucht ihr folgendes: Mizellenwasser, einen Lidschatten nach Wahl und einen dünnen Pinsel. Einfach ein paar Tropfen des Mizellenwassers in den Lidschatten geben bis eine cremige Konsistenz entsteht und – voilà! Mit einem dünnen Pinsel könnt ihr die Textur dann wie gewohnt als Eyeliner auftragen. Alternativ könnt ihr statt Mizellenwasser auch ein Fixing-Spray verwenden.

4. April 2022

So könnt ihr euren Jaderoller auch als Make-up-Tool verwenden

Sie sind das Lieblingsmotiv der Beauty-Gurus auf Instagram: Gesichtsmassageroller aus Jade. Diese sehen aber nicht nur hübsch aus, sondern versprechen auch einen rosigen Glow, ein straffes Hautbild – uuund laut Tik-Toker:innen perfektes Make-up! Statt mit dem Roller über das Gesicht zu fahren und Öl in die Haut zu massieren, soll das Tool nämlich auch Foundation perfekt verteilen können. Klingt ungewöhnlich? Und wie – doch die besondere Schmunktechnik soll durchaus Vorteile bieten: Durch das Auftragen mit dem Massageroller wird weniger Foundation verbraucht, da kein Produkt von Schwämmchen, Pinsel oder Co. verschluckt wird. Gleichzeitig soll die Haut durch die gleichmäßige Abrolltechnik besonders ebenmäßiger erstrahlen und bekommt ganz nebenbei auch noch eine Gesichtsmassage verpasst. Win, win!